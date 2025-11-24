Παραδίδεται το καλοκαίρι 2026 το έργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης του ρέματος Θέρμης-Τριαδίου

Την πρόοδο της υλοποίησης ενός από τα σημαντικότερα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του δήμου Θέρμης, αυτό της «Διευθέτησης του ρέματος στο δημοτικό διαμέρισμα Θέρμης, από τον οικισμό της Θέρμης ως το γήπεδο του Τριαδίου», είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο γενικός γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθης Σταθόπουλος και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Απόστολος Τσολάκης.

Ήταν επίσης, ο Ευάγγελος Γκουντούφας, γενικός διευθυντής Δασών, Νικήτας Φραγκισκάκης, επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας Θράκης, Φιλοθέη Μελά, δασάρχης Θεσσαλονίκης και οι δασολόγοι του Δασαρχείου, Σταύρος Καραϊσαρίδης τμηματάρχης εκτέλεσης εδαφοτεχνικών έργων και Δρ. Πέρη Κουράκλη, καθώς και οι μηχανικοί, Μιχάλης Πίτος και Βασίλης Ζαμάνης της αναδόχου εταιρείας.

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση του 50% των εργασιών του αντιπλημμυρικού έργου, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μηχανικών επίβλεψης του Δασαρχείου το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026.

Με το συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ολοκληρώνεται η αντιπλημμυρική θωράκιση των οικισμών Θέρμης και Τριαδίου.

Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη του έργου ανατέθηκε και ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Θέρμης και παραδόθηκε στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να προχωρήσει στη δημοπράτηση. Κύριος του έργου είναι το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.

Το έργο περιλαμβάνει: καθαρισμό των ρεμάτων από όλων των ειδών τα μπάζα και την αυτοφυή βλάστηση, επένδυση των πρανών σε ολόκληρο το μήκος των ρεμάτων με κεκλιμένα ή κατακόρυφα συρματόπλεκτα κιβώτια, επένδυση του πυθμένα των ρεμάτων κατά θέσεις με συρματόπλεκτα κιβώτια, κατασκευή τριών αναβαθμών από κατακόρυφα συρματόπλεκτα κιβώτια, κατασκευή δύο μικρών φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλικών, τεσσάρων κιβωτοειδών οχετών, δύο δίδυμων κιβωτοειδών οχετών, πεζογέφυρα κ.ο.κ.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος τονίζει ότι «διαπιστώσαμε με τον γενικό γραμματέα κ. Σταθόπουλο καθώς και με το κλιμάκιο του Δασαρχείου την καλή πορεία των εργασιών αυτού του σημαντικού έργου το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούμε για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Παράλληλα θα συμβάλλει και στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της διασύνδεσης των οικισμών Θέρμης και Τριαδίου καθώς εμείς ως Δήμος σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε σε φυτεύσεις δέντρων και θάμνων αλλά και στην κατασκευή πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου κατά μήκος του ρέματος οι οποίοι θα συνδέουν τους δύο οικισμούς».