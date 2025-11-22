MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ. Θεσσαλονίκης: Παραδίδεται σήμερα το αναβαθμισμένο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Τριανδρίας

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Παραδίδεται σήμερα το αναβαθμισμένο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Τριανδρίας στην οδό Γυμναστηρίου 1, όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες εγκατάστασης νέου συνθετικού χλοοτάπητα.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνουν:

• Την αποξήλωση του ήδη υπάρχοντος χλοοτάπητα.
• Την τοποθέτηση του νέου χλοοτάπητα.
• Την γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου με λωρίδες συνθετικού.

Η παράδοση του γηπέδου είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 και θα γίνει παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Ζαχαράκη για θάνατο 13χρονης στον Πειραιά: Όταν χάνεται ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Να είμαστε προετοιμασμένοι, έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας στις μέρες της θύελλας που είναι μπροστά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΚΑΜ: Μεταγωγή κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Aδ. Γεωργιάδης: “Ψώνιο” ο Καραναστάσης – Ευτυχώς βάλαμε κόφτη στη Βουλή, γιατί η Κωνσταντοπούλου θα μίλαγε καμιά βδομάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Οι υποκλοπές έχουν το ονοματεπώνυμο του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 41 νεκροί μετά από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες – Δείτε βίντεο