Δ. Θεσσαλονίκης: Παραδίδεται σήμερα το αναβαθμισμένο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Τριανδρίας

Παραδίδεται σήμερα το αναβαθμισμένο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Τριανδρίας στην οδό Γυμναστηρίου 1, όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες εγκατάστασης νέου συνθετικού χλοοτάπητα.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνουν:

• Την αποξήλωση του ήδη υπάρχοντος χλοοτάπητα.

• Την τοποθέτηση του νέου χλοοτάπητα.

• Την γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου με λωρίδες συνθετικού.

Η παράδοση του γηπέδου είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 και θα γίνει παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη.