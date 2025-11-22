Δ. Θεσσαλονίκης: Παραδίδεται σήμερα το αναβαθμισμένο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Τριανδρίας
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Παραδίδεται σήμερα το αναβαθμισμένο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Τριανδρίας στην οδό Γυμναστηρίου 1, όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες εγκατάστασης νέου συνθετικού χλοοτάπητα.
Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνουν:
• Την αποξήλωση του ήδη υπάρχοντος χλοοτάπητα.
• Την τοποθέτηση του νέου χλοοτάπητα.
• Την γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου με λωρίδες συνθετικού.
Η παράδοση του γηπέδου είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 και θα γίνει παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη.