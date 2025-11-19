MENOY

Παραχώρηση υπολογιστών σε σχολεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.), ανταποκρινόμενη στα αιτήματα του 14ου Γυμνασίου, του 14ου Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών Θεσσαλονίκης, προέβη στην παραχώρηση ηλεκτρονικού-τεχνολογικού εξοπλισμού, για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου τους.

Ο εν λόγω εξοπλισμός έχει αξιοποιηθεί από τις Διευθύνσεις της Α.Δ.Μ.Θ., ελέγχθηκε, διεξοδικά, από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Η αντικατάστασή του οφείλεται στις αυξημένες απαιτήσεις των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Οι Διευθυντές των ανωτέρω σχολικών μονάδων επισκέφτηκαν σήμερα τον Γραμματέα για να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους, διαβεβαιώνοντας ότι ο εξοπλισμός θα συμβάλλει στο εκπαιδευτικό έργο των διδασκόντων και θα χρησιμοποιηθεί άμεσα για τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών.

Ο Γραμματέας, κ. Γαλαμάτης, δήλωσε: «Η δωρεά του τεχνολογικού εξοπλισμού αποσκοπεί στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης θα συνεχίσει να καταγράφει τις ανάγκες και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προάγουν εμπράκτως την εκπαίδευση και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, αποδεικνύοντας ότι ο δημόσιος τομέας οφείλει και δύναται να ενεργεί με εξωστρέφεια και κοινωνική ευαισθησία».

