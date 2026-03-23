Ορκίστηκαν οι δύο πρώτοι νέοι δημοτικοί αστυνομικοί στον Δ. Ωραιοκάστρου

Ένα σημαντικό βήμα ως προς την επανεκκίνηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας μετά από χρόνια στον Δήμο Ωραιοκάστρου έγινε σήμερα το πρωί με την ορκωμοσία των δύο πρώτων νέων δημοτικών αστυνομικών, που θα στελεχώσουν την υπηρεσία.

Οι νέοι δημοτικοί αστυνομικοί ορκίστηκαν ενώπιον του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη.

Ο κ. Τσακίρης καλωσόρισε τους δημοτικούς αστυνομικούς στον Δήμο Ωραιοκάστρου και ανέφερε πως η ορκωμοσία τους αποτελεί την αφετηρία για μια νέα εποχή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου η συνεργασία, η συνέπεια και η παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας θα συμβάλλουν ουσιαστικά για πιο λειτουργικούς, ανθρώπινους και ασφαλείς Δήμους.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ορκιστούν και οι υπόλοιποι δημοτικοί αστυνομικοί που θα στελεχώσουν την Δημοτική Αστυνομία Ωραιοκάστρου. Οι νέοι δημοτικοί αστυνομικοί θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του θα αναλάβουν ενεργό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Αρμόδιος για την Δημοτική Αστυνομία είναι ο εντεταλμένος σύμβουλος Προστασίας του Πολίτη του Δήμου Ωραιοκάστρου, Αναστάσιος Χαλκίδης.