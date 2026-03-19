Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 30 νέων οστεοφυλακίων στα Κοιμητήρια 19 Κοινοτήτων του Δήμου Λαγκαδά

Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την ολοκλήρωση του έργου της τοποθέτησης 30 νέων οστεοφυλακίων σε 19 Δημοτικές Κοινότητες, συνολικής χωρητικότητας 450 οστεοθυρίδων.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ηρακλείου, Ασσήρου, Κριθιάς, Λευκοχωρίου, Δορκάδας, Ξυλόπολης, Νικόπολης, Πολυδενδρίου Λαγκαδά, Πολυδενδρίου Ασκού, Πέντε Βρυσών, Σοχού, Ασκού, Κρυονερίου, Αυγής, Αρδαμερίου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς, Ζαγκλιβερίου και Καλαμωτού.

Το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια του σχεδιασμού που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν τοποθετήθηκαν -τότε- 16 οστεοφυλάκια συνολικής χωρητικότητας 240 οστεοθυρίδων στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Χρυσαυγής, Λοφίσκου, Λαγυνών, Κριθιάς, Κολχικού, Καβαλαρίου, Αρετής, Ανάληψης, Αδάμ και Σοχού, καθώς τα προαναφερθέντα Κοιμητήρια αντιμετώπιζαν το εντονότερο πρόβλημα κορεσμού και κρίθηκε επιβεβλημένο να τους δοθεί άμεση προτεραιότητα.

Με την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης, ο συνολικός αριθμός ανέρχεται πλέον σε 46 οστεοφυλάκια και 690 νέες οστεοθυρίδες σε όλο τον Δήμο Λαγκαδά, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη φορά από τη σύσταση του Καλλικρατικού Δήμου Λαγκαδά το 2010 που υλοποιείται ένα τόσο εκτεταμένο έργο τοποθέτησης οστεοφυλακίων, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές των κοιμητηρίων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της διοίκησης του Δήμου για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες, με ανταποδοτικά οφέλη που αντιστοιχούν στα τέλη Κοιμητηρίων τα οποία καταβάλλουν.

Η Δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, δήλωσε:

«Μια δέσμευση φροντίδας που γίνεται πράξη σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Η διαχείριση των κοιμητηρίων είναι ένας καθρέφτης του πολιτισμού μας και του σεβασμού μας προς τους ανθρώπους που έφυγαν από κοντά μας.

Γνωρίζαμε καλά το πρόβλημα κορεσμού που αντιμετώπιζαν πολλές κοινότητές μας. Γι’ αυτό, με σταθερά βήματα και προγραμματισμό, προχωρήσαμε στην τοποθέτηση συνολικά 690 νέων οστεοθυρίδων σε όλο τον Δήμο Λαγκαδά.

Η ολοκλήρωση της τοποθέτησης 30 νέων οστεοφυλακίων σε 19 Κοινότητες την προηγούμενη εβδομάδα, κλείνει έναν κύκλο που ξεκίνησε το 2024.

Για πρώτη φορά από το 2010, ο Δήμος μας αποκτά τέτοιες υποδομές.

Για εμάς, η καταβολή των τελών από τους δημότες πρέπει να επιστρέφει ως ανταποδοτικό όφελος. Με καθαρούς χώρους, οργάνωση και την αξιοπρέπεια που αρμόζει στους κεκοιμημένους μας.

Συνεχίζουμε το έργο, με γνώμονα πάντα την προσφορά υπηρεσιών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τιμούν την ιστορία του τόπου μας.»