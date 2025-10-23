Οικόπεδα που ήταν στα αζήτητα περνούν στα χέρια του Δήμου Θεσσαλονίκης για να γίνουν πάρκινγκ, πάρκα και χώροι πρασίνου

Ελεύθερα οικόπεδα που μέχρι σήμερα ήταν στα αζήτητα και μπορούν να «μεταμορφωθούν» γρήγορα, με τις απαραίτητες εργασίες, σε πολυπόθητες θέσεις στάθμευσης, σε πάρκα τσέπης ή πάρκα σκύλων, σε παιδικές χαρές, σε χώρους άθλησης, πρασίνου και αναψυχής περνούν στα χέρια του δήμου Θεσσαλονίκης.

Δεδομένου ότι οι περισσότερες γειτονιές της πόλης είναι ιδιαίτερα πυκνοδομημένες έχει επιστρατευτεί μέχρι και η εφαρμογή «google earth» για την αναζήτηση δημόσιων χώρων, που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μικρά «διαμαντάκια» προς όφελος των δημοτών.

«Ως αντιδημαρχία είμαστε σε διαδικασία αναζήτησης ελεύθερων χώρων. Κάθε εβδομάδα εντοπίζουμε κι έναν. Ακόμη κι αν δεν ανήκει στον δήμο, επιχειρούμε να έρθουμε σε επαφή με το δημόσιο για να μας το παραχωρήσει και στη συνέχεια με δωρεές να το διαμορφώσουμε κατάλληλα για να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Μέσω αυτής της αναζήτησης, όπως υπογραμμίζει ο κ. Νικηφορίδης, βρέθηκε οικόπεδο στην οδό Δάμωνος, πίσω από τη βίλα Πετρίδη, στο Β’ Δημοτικό Διαμέρισμα. Το οικόπεδο ανήκε στο δημόσιο και μετά την απαραίτητη αλληλογραφία παραχωρήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών στον δήμο για να γίνει το επόμενο διάστημα παιδική χαρά.

Το ιδιότυπο αυτό «σαφάρι» έχει αποδώσει και άλλους «καρπούς», όπως -για παράδειγμα- οικόπεδο κοντά στο Επταπύργιο. Μάλιστα, διαπιστώθηκε πως για τη μετατροπή του συγκεκριμένου οικοπέδου σε πλατεία υπήρχε στα συρτάρια μελέτη από το 2009. Με τον ίδιο τρόπο εντοπίστηκε και η λεγόμενη πλατεία Ζήνδρου στην Άνω Πόλη, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν χαλάσματα. Από την έρευνα προέκυψε πως η πλατεία έχει απαλλοτριωθεί, είναι χαρακτηρισμένη και μπορεί να διαμορφωθεί σε χώρο πρασίνου, ενώ υπάρχει σχετική προμελέτη. Τρίτο παράδειγμα, το σχολείο στην Αγίου Δημητρίου με Ιουλιανού, που έμεινε κλειστό για έξι χρόνια και ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά μετά τις εργασίες που ανέλαβε να χρηματοδοτήσει πρώην δασκάλα.

Ο κ. Νικηφορίδης υπογραμμίζει πως υπάρχουν αρκετοί ελεύθεροι χώροι στη Θεσσαλονίκη που πρέπει να αναζητηθούν και να εντοπιστούν και πως χάρη στην αγαστή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου μπορούν να περάσουν στην κυριότητα του δήμου.

«Υπάρχουν πολλά τέτοια οικόπεδα, τα οποία όταν ψάχνεις τα βρίσκεις. Στόχος μας να γίνουν χώροι στάθμευσης, χώροι πρασίνου, πάρκα, βάζοντας στο παιχνίδι δωρητές για την ανάπλασή τους», συμπληρώνει ο αντιδήμαρχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ