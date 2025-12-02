Ο Λαγκαδάς ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σε μια λαμπερή γιορτή για μικρούς και μεγάλους

Ο Δήμος Λαγκαδά προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια μαγική χριστουγεννιάτικη βραδιά, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, στην κεντρική πλατεία της πόλης του Λαγκαδά, όπου θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στις 20.00 μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, διασκέδαση και παιδικά χαμόγελα.

Το εορταστικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18.00 και περιλαμβάνει:

-μια εντυπωσιακή διαδραστική χριστουγεννιάτικη παράσταση με την παρουσία του Άη Βασίλη και των ξωτικών – βοηθών του, ξυλοπόδαρου, ανιματέρ και facepainting για τους μικρούς μας φίλους, προσφέροντας μοναδικές στιγμές χαράς και ζωντάνιας.

-το «COMIC MAGIC SHOW» με τον ταχυδακτυλουργό ΜΑΡΜΕΛΟ, σε μια διαδραστική παράσταση με εντυπωσιακά μαγικά τρικ που υπόσχονται να ενθουσιάσουν τους παρευρισκόμενους όλων των ηλικιών, ενώ η βραδιά θα κορυφωθεί με μια

-μεγάλη μουσική συναυλία με pop, rock και disco επιτυχίες, με τη συμμετοχή των Δημήτρη Τικτόπουλου, Γιώργου Φωκά, Όλγας Δριβάκου και του συγκροτήματος «ONE TAKE», δημιουργώντας ένα δυναμικό και άκρως γιορτινό κλίμα στην πόλη.