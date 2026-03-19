Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε επιχείρηση καλλωπισμού του άξονα της Γούναρη – Θα σβηστούν γκράφιτι

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε μια σημαντική συνέργεια με την Πολιτιστική Εταιρεία για την αποκατάσταση και τον καλλωπισμό των δημόσιων χώρων που περιβάλλουν τα μνημεία στον άξονα της Δημητρίου Γούναρη (από τη Ροτόντα έως τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Νέα Παναγία).

Η δράση αυτή εστιάζει στον καθαρισμό και την ανάδειξη σημείων που αποτελούν οργανικό κομμάτι του σχεδιασμού για τη μελλοντική ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της πόλης.

Όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομος Νικηφορίδης και ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας Σταύρος Ανδρεάδης, η παρέμβαση θα αφορά στον ιστορικό και νευραλγικό αυτό άξονα της πόλης και θα επεκταθεί πέραν των περιβόλων των μνημείων, με ενέργειες καθαρισμού και αποκατάστασης που θα ξεκινήσουν άμεσα και αναμένεται να διαρκέσουν έως το τέλος Απριλίου.

Συγκεκριμένα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί μεταξύ άλλων:

-Αποκατάσταση περισσότερων από 60 παγκακίων που είναι σε κατάσταση μεγάλης φθοράς.

-Απομάκρυνση της οπτικής ρύπανσης από τους περιβόλους των μνημείων.

-Καθαρισμός και αποκατάσταση όλων των στηλών φωτισμού, των κάδων απορριμμάτων και άλλων επιφανειών κατά μήκος του άξονα.

-Καθαρισμός όψεων και εισόδων πολυκατοικιών και εφαρμογή προστασίας anti-graffiti, ύστερα από ενημέρωση των ιδιοκτητών.

-Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου του μοναδικού σωζόμενου σημείου του Ρωμαϊκού Ιπποδρόμου, πίσω από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Νέας Παναγίας.

-Συστηματική επιμέλεια των χώρων πρασίνου που βρίσκονται στον άξονα της Δημητρίου Γούναρη.

Με την πεποίθηση ότι και αυτή η σύμπραξη θα συμβάλει στην καλλιέργεια μιας διαφορετικής αντίληψης και σεβασμού για τον δημόσιο χώρο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Πολιτιστική Εταιρεία με την ενεργή και έμπρακτη συμμετοχή των Μελών της, προχωράνε σε αυτήν την πρωτοβουλία και καλούν τους πολίτες της πόλης να αγκαλιάσουν τον δημόσιο χώρο και να στηρίξουν την προσπάθεια.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης παρέμβασης ζητώντας την ενεργοποίηση και την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών ώστε το αποτέλεσμα να έχει διάρκεια, ενώ ευχαρίστησε τον κ. Σταύρο Ανδρεάδη και την Πολιτιστική Εταιρεία «για μια ακόμη πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά μόνο με συνέργειες».

Ο κ. Αγγελούδης δήλωσε σχετικά: «Η εικόνα της πόλης είναι ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας, είναι ποιότητα ζωής και σεβασμός στον δημόσιο χώρο. Δεν μπορεί να βαφτίζεται δήθεν “έκφραση” η καταστροφή δημόσιας περιουσίας και ιστορικών σημείων. Άλλο η τέχνη, άλλο η αυθαιρεσία.

Στη Θεσσαλονίκη συμβιώναμε επί χρόνια με μια κατάσταση που δεν μας αξίζει και σήμερα κάνουμε ένα βήμα για να την αλλάξουμε. Η πόλη βάζει τέλος στη μιζέρια και αναδεικνύει τον πλούτο που είναι κρυμμένος κάτω από τις μουντζούρες. Καμία όμως πρωτοβουλία δεν μπορεί να έχει διάρκεια χωρίς την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Η Θεσσαλονίκη που μας αξίζει είναι η συνειδητή επιλογή μας».

Για μια πολύ σημαντική δράση που θα αλλάξει την εικόνα της περιοχής, έκανε λόγο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Όπως είπε, η αποκατάσταση της περιοχής, αλλά και η τακτική συντήρηση και καθαρισμός των επιφανειών, θα αποτρέψει σταδιακά όσους προκαλούν τις φθορές με τα γκράφιτι, εκτιμώντας πως η εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία «θα μας αποδείξει ότι τίποτα δεν πάει χαμένο».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας, Σταύρος Ανδρεάδης, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Έχουμε γενικότερα μια τάση να υποβαθμίζουμε τον δημόσιο χώρο, στον οποίο περνάμε το μισό της κάθε μας μέρας. Υποβαθμίζοντας όμως τον χώρο αυτό, υποβαθμίζουμε την ποιότητα της ίδιας μας της ζωής. Ενώ κάνουμε κάθε προσπάθεια για τον ατομικό χώρο του σπιτιού μας, δεν έχουμε την ίδια αντιμετώπιση για τον δημόσιο χώρο της πόλης που ανήκει σε όλους μας.

Κάθε κοινωνία είναι ένας ζωντανός οργανισμός που η συνολική του δράση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνισταμένη των επιμέρους δράσεων αυτών που τον αποτελούν. Οι ηγεσίες έχουν πάντα τη δική τους καίρια ευθύνη, αλλά παράλληλα ευθύνη έχει και ο κάθε ένας από εμάς, που οφείλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του να είναι ενεργός».