Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη τιμά την αριστεία και την προσφορά των αποφοίτων του Αρσάκειου Σχολείου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων Αρσάκειου Σχολείου Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν τιμητική εκδήλωση βράβευσης για διακεκριμένους αποφοίτους και μέλη του Συλλόγου που έχουν ξεχωρίσει για την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και κοινωνική τους πορεία.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, στις 12:00, στην Αίθουσα «Λίτσα Φωκίδη» του Δημαρχείου Πανοράματος, παρουσία μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και προσκεκλημένων.

Η εκδήλωση αποτελεί μια γιορτή αφιερωμένη στην αριστεία και τις αξίες που χαρακτηρίζουν την ιστορική παράδοση του Αρσάκειου Σχολείου. Στόχος είναι η ανάδειξη προσωπικοτήτων που, μέσα από το έργο τους, τιμούν το σχολείο τους και συμβάλλουν ενεργά στην πρόοδο της κοινωνίας, ενισχύοντας παράλληλα τους διαχρονικούς δεσμούς των αποφοίτων.

«Το Αρσάκειο Σχολείο αποτελεί διαχρονικά έναν θεσμό παιδείας που δεν περιορίζεται στη γνώση, αλλά διαμορφώνει χαρακτήρες και πρότυπα. Οι απόφοιτοι που τιμώνται σήμερα είναι οι ζωντανοί φορείς αυτής της παράδοσης, αποδεικνύοντας ότι η εκπαίδευση αποκτά πραγματικό νόημα όταν μετατρέπεται σε προσφορά προς την κοινωνία. Η αναγνώριση αυτών των διαδρομών είναι ταυτόχρονα και μια υπενθύμιση για το τι οφείλουμε να καλλιεργούμε στις επόμενες γενιές», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας του Δήμου με φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας για την προαγωγή του πολιτισμού και της αλληλεγγύης.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

