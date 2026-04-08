Ο Δήμος Ωραιοκάστρου εταίρος του προγράμματος LEAD

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου συμμετέχει στο πρόγραμμα LEAD (Learn, Engage, Advocate, Debate). Ειδικότερα, το LEAD είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA154, το οποίο συντονίζεται από τις Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων, με εταίρους τον Δήμο Ωραιοκάστρου, τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Στόχος του είναι η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή, ενδυναμώνοντάς τους ώστε να εκφράζουν τις απόψεις τους, να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να διαμορφώνουν τις κοινότητές τους. Το έργο ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για ουσιαστική εμπλοκή των νέων, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, όπου συχνά παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά συμμετοχής, περιορισμένη πρόσβαση σε μηχανισμούς διαλόγου και έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. Μέσα από προσεγγίσεις μη τυπικής εκπαίδευσης, το LEAD δημιουργεί ένα δυναμικό πλαίσιο μάθησης και δράσης, φέρνοντας κοντά νέους, άτομα που δουλεύουν με νέους και τοπικούς φορείς.

Οι βασικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργού πολιτειότητας και κριτικής σκέψης, την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ νέων και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, την προώθηση της συμπερίληψης και της εκπροσώπησης διαφορετικών ομάδων νέων, καθώς και την υποστήριξη youth-led πρωτοβουλιών.

Το έργο θα υλοποιήσει εκπαιδεύσεις, τοπικές δράσεις διαβούλευσης, συζητήσεις, καθώς και δράσεις διάχυσης, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων ως ενεργών πολιτών. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, το πρόγραμμα LEAD συμβάλλει στη δημιουργία πιο συμμετοχικών, δημοκρατικών και ανθεκτικών κοινοτήτων, ενισχύοντας τη φωνή των νέων τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

