Ο δήμος Νεάπολης – Συκεών βάζει τα γιορτινά του – Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Πιστός στην όμορφη παράδοση που θέλει το Δωδεκαήμερο να γεμίζει τις γειτονιές με φως, χρώμα και γιορτινή ατμόσφαιρα, ο δήμος Νεάπολης–Συκεών έχει ετοιμάσει και φέτος μία πλειάδα δράσεων και εκδηλώσεων που θα μαγέψουν τα παιδιά και θα ταξιδέψουν τους μεγάλους στις παιδικές αναμνήσεις. Με στόχο να σκορπίσει χαμόγελα, ζεστασιά και αισιοδοξία, η δημοτική αρχή θα «ντύσει» και φέτος και τις τέσσερις δημοτικές ενότητες Συκεών, Νεάπολης, Πεύκων και Αγίου Παύλου με τα γιορτινά τους στέλνοντας παντού μηνύματα αγάπης αλληλεγγύης και ελπίδας.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος, Σίμος Δανιηλίδης στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα και τις γιορτές του 12ημέρου, «η Γέννηση του Χριστού είναι από μόνη της ένα μοναδικό γεγονός που προσφέρει την ευκαιρία σε όλους μας να «κόψουμε ταχύτητα» και να σκεφτούμε εκ νέου τις πραγματικές πανανθρώπινες αξίες. Αξίες διαχρονικές που δεν χάνουν ποτέ τη σημασία τους όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη, η έγνοια για τους πιο αδύναμους, η διάθεση του μοιράσματος», καλώντας «όλες και όλους στα ανάμματα των χριστουγεννιάτικων δέντρων που θα γίνουν και φέτος και στις τέσσερις δημοτικές ενότητες για να ζήσουμε την έννοια της γιορτής ως κοινότητα και για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί αυτό που ονομάζουμε μαγεία των Χριστουγέννων, με μία ξεχωριστή θέση για τα παιδιά και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τις γιαγιάδες, τους παππούδες μας αλλά και τα Άτομα με αναπηρίες».

Το πρώτο ραντεβού για το άναμμα δέντρου έχει ήδη κλειστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο πάρκο Παναγιώτη Αφαλή (πρώην Ελπίδος) που θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για μία σειρά γιορταστικών δράσεων και εκδηλώσεων που θέτουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο και ειδικά τους συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται περισσότερο από τους άλλους να περάσουν λίγες όμορφες στιγμές μέσα στις γιορτές.

Μία ημέρα πριν, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, τα ΚΔΑΠ-μεΑ Νεάπολης-Συκεών θα παρουσιάσουν τη Θεατρική παράσταση «Ρωμελέτα» στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών (Ρήγα Φεραίου και Μεγάρων, Συκιές)

«Η αγάπη έχει δύναμη» θα αποδείξουμε στα Τουρνουά αγάπης βόλεϊ και μπάσκετ, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όπου θα παίξουμε και θα προσφέρουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου.

Στην ίδια φιλοσοφία έχουν προγραμματιστεί οι «Ημέρες αγάπης και προσφοράς» με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Νεάπολης-Συκεών να καλεί τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του δήμου να επισκεφθούν τη δομή και να προσφέρουν δώρα και ευχές στις οικογένειες που υποστηρίζονται (μετά από συνεννόηση), από τη Δευτέρα 15 έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Ξεχωριστή θέση τις καρδιές όλων κρατάει το Χριστουγεννιάτικο bazaar με χειροποίητες δημιουργίες από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νεάπολης – Συκεών και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ (7.12 και 15-24.12), ενώ οι μικροί μας φίλοι θα απολαύσουν και φέτος Κινηματογραφικά Χριστούγεννα με δωρεάν προβολές το Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών, αλλά και θεατρικά Χριστούγεννα με παιδική θεατρική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι ΘΕΣΠΙΣ.

Παράλληλα, ιδιαίτερα πλούσιο θα είναι και φέτος το δωρεάν πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων δράσεων τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Νεάπολης, Συκεών και Πεύκων, για παιδιά από 4 έως 12 ετών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φωτίζουμε και φέτος τα δέντρα στις γειτονιές

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, πάρκο «Παναγιώτης Αφαλής», Συκιές, 18:00

Συμμετέχουν: Μουσικό σύνολο από το Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης-Συκεών, τμήμα Μοντέρνου Χορού από το ΚΔΑΠ Φωκά του δήμου Νεάπολης-Συκεών, το Χορευτικό Συγκρότημα Νεάπολης Συκεών, τα ΚΔΑΠμεΑ και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ Νεάπολης-Συκεών, το 4ο Σύστημα Προσκόπων Συκεών, o Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας Συκεών, ο Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος, ο Παναθλητικός Αθλητική Ένωση Συκεών, η ΠΑΕ Ακρίτες Συκεών, ο Αθλητικός Σύλλογος ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ «Πήγασος», ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών (ΟΓΕ), η ΕΔΟΜΑΚ, το Χορευτικό Σωματείο «Χοροστάτες», ο σύλλογος «Κουζίνα του Κόσμου στο Επταπύργιο», ο Πολιτιστικός Αιμοδοτικός Σύλλογος Πεύκων, μαθητές και μαθήτριες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών.

Ο Αϊ Βασίλης θα περιμένει τα γράμματα των μικρών του φίλων στο σπιτάκι του, στην Πολιτιστική Γειτονιά.

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, πλατεία Ειρήνης (Ρολόι), Νεάπολη, 18:00

Συμμετέχουν: Μουσικό σύνολο από το Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης-Συκεών, τα τμήματα ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής από το ΚΔΑΠ Αθανασίου Διάκου, τμήμα μοντέρνου χορού από το ΚΔΑΠ Στρεμπενιώτη, τα ΚΔΑΠμεΑ και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ Νεάπολης-Συκεών, ο Σύλλογος Γυναικών Νεάπολης-Συκεών «Εστία», η Ποντιακή Εστία Νεάπολης, ο Σύλλογος Ποντίων Νεάπολης, το Χορευτικό Συγκρότημα Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεάπολης «Η Αγία Φωτεινή η Νεαπολίτις», ο σύλλογος « Ένα Παιδί Κοιτάει τα Άστρα», το 6ο Σύστημα Προσκόπων Νεάπολης, ο Πολιτιστικός Αιμοδοτικός Σύλλογος Πεύκων, μαθητές και μαθήτριες των 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Νεάπολης με την εκπαιδευτικό μουσικής Ευαγγελία Καλυδίνου.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, Σιντριβάνι, Παπανικολάου με Ειρήνης, Πεύκα, 18:00

Συμμετέχουν: Μουσικό σύνολο από το Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης-Συκεών,το τμήμα Μοντέρνου Χορού από τα ΚΔΑΠ του δήμου Νεάπολης-Συκεών, τα ΚΔΑΠμεΑ και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ Νεάπολης-Συκεών, ο Σύλλογος Ποντίων Πεύκων ΠΑΡΧΑΡ, ο Πολιτιστικός Αιμοδοτικός Σύλλογος Πεύκων, η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων, ο Σύλλογος Φίλων με Αναπηρία «ΑΛΛΑΖΩ», το Σωματείο Κοινωνικής Δράσης και Αλληλεγγύης «Μονοπάτια και Στόχοι», η σχολή χορού «MOVE UP», ο Σύλλογος Φίλων Ρετζικίου, ο Σύλλογος ΤΕΧΝΗΕΣΣΑ, η Καλλιτεχνική Ομάδα Πεύκων «ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΡΩΜΕΝΑ» και η Σχολή χορού Λινν Θεμελή

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, Λεωφόρος ΟΧΙ Αγ. Παύλος, 18:00

Συμμετέχουν: Μουσικό σύνολο από το Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης-Συκεών, το τμήμα ρυθμικής γυμναστικής του Αγίου Παύλου, τα ΚΔΑΠμεΑ και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ Νεάπολης Συκεών, οι μαθητές και μαθήτριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αγ. Παύλου και ο Πολιτιστικός Αιμοδοτικός Σύλλογος Πεύκων.

Θεατρική παράσταση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

«Ρωμελέτα» Διασκευή – σκηνοθεσία Ρούλα Αγγελίδου από τα ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Νεάπολης – Συκεών.

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, 18:00

Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών (Ρήγα Φεραίου και Μεγάρων, Συκιές)

«Η αγάπη έχει δύναμη» – Τουρνουά αγάπης

Παίζουμε και προσφέρουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου.

Τουρνουά βόλεϊ

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, 10:00-14:00, Κλειστό Γυμναστήριο (Σάλα) Γεννηματά (Γεννηματά και Ιπποκράτους, Συκιές)

Τουρνουά Μπάσκετ

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, 10:00-14:00, Κλειστό Γήπεδο (ΔΑΚ) Πεύκων (Δημοκρατίας 6, Πεύκα)

Χριστουγεννιάτικο Bazaar με χειροποίητες δημιουργίες από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νεάπολης – Συκεών και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ

Εικαστικά εργαστήρια, παραδοσιακά κάλαντα, δράσεις για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, 10.00-15.00

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Συκεών (Ν. Παρασκευα 43, Συκιές).

Και

Σάββατο 15 έως Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου, 10.00-18.00

Πλατεία Ειρήνης (Ρολόι), Νεάπολη.

«Ημέρες αγάπης και προσφοράς»

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Νεάπολης-Συκεών καλεί τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του δήμου να επισκεφθούν τη δομή και να προσφέρουν δώρα και ευχές στις οικογένειες που υποστηρίζονται (μετά από συνεννόηση)

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Κοινωνικό Παντοπωλείο (Καραβαγγέλη και Δαβάκη, Συκιές)

Τηλέφωνο για συνεννόηση 2310620033 και 2311232779

Παιδική θεατρική παράσταση «Τα κρυμμένα στολίδια» της Άννας Μαρίας Αγγελίδου

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, Θεατρικό Εργαστήρι ΘΕΣΠΙΣ (Λαγκαδά και Νυμφαίου, Νεάπολη), 18:30

Μια γλυκιά, βαθιά ανθρώπινη Χριστουγεννιάτικη ιστορία, που αφορά στην διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση και στο αγάπα εαυτόν, που τόσο συχνά ξεχνάμε.

Ο αυτοσεβασμός, η αυτοεκτίμηση και η αγάπη δίχως όρους, μας καθιστά ικανούς να αγαπήσουμε και να αποδεχτούμε όχι μόνο τους εαυτούς μας, αλλά και τους άλλους γύρω μας.

Σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια, επιμέλεια μουσικής: Γιώργος Κιουρτσίδης, Αννα Μαρία Αγγελίδου

Παίρνουν μέρος το Παιδικό και Εφηβικό τμήμα και τα τμήματα Ενηλίκων των Θεατρικών Εργαστηρίων ΘΕΣΠΙΣ.

Κινηματογραφικά Χριστούγεννα

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών

Δύο δωρεάν προβολές στις 15:00 και 17:00

«Χριστούγεννα & Σια» (μεταγλωτισμένο) , σκηνοθεσία Αλέν Σαμπά

Η παραμονή Χριστουγέννων βρίσκεται προ των πυλών, όταν αρχίζει το χάος. Τα 92.000 ξωτικά του Άι Βασίλη ξαφνικά σωριάζονται στο έδαφος και αρρωσταίνουν. Όλα ταυτόχρονα! Το χτύπημα είναι μεγάλο. Τώρα ποιος θα φτιάξει τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά του κόσμου; Ο Άι Βασίλης δεν έχει άλλη επιλογή, παρά να επισκεφτεί τη Γη μαζί με τους ταράνδους του, ώστε να βρει τη λύση. Μόλις φτάνει εκεί, όμως, θα χρειαστεί βοήθεια για να σώσει τη μαγεία των Χριστουγέννων.

«Σε γιορτινή ατμόσφαιρα»

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, 18:00

Δημοτική Βιβλιοθήκη Νεάπολης (Αμασείας 19-21)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών (18.12) το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας συναντά το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Κέντρου Κοινότητας δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανταλλάσσει ευχές, ιστορίες και χρήσιμες συμβουλές.

Αναβιώνουμε το έθιμο «Κλαδαριές»

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, 18:00

Πρεμετής με Επταπυργίου

Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα θα ανάψουν οι φωτιές και θα στηθούν οι «Κλαδαριές». Μικροί και μεγάλοι θα μαζευτούμε γύρω από τη φωτιά για να ζεσταθούμε, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε!

Σε συνεργασία με το Σύλλογο «Χοροστάτες»

Χριστουγεννιάτικες δράσεις στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες

Δημοτική Βιβλιοθήκη Νεάπολης (Αμασείας 19-21)

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, 18:00

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές, με το σύλλογο «Ένα παιδί κοιτάει τ΄άστρα»

(για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών)

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, 18:00

«Το τσίρκο του Καραγκιόζη» από το Θέατρο Σκιών του Αγάπιου Αγαπίου

(για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών)

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, 17:30

Η Γλυκερία Καραμάνη θα παρουσιάσει το βιβλίο της Μαρίας Μπάρμπα «Τα Χριστούγεννα της γιαγιάς Χλωρίδας», θα ακολουθήσουν δράσεις και χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

(για παιδιά 5-10 ετών)

Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκεών (Οδυσσέα Φωκά 46)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, 18:00

Η Ευλαμπία Τσιρέλη θα παρουσιάσει τα βιβλία της «Ο Εδουάρδος και η μεγάλη σπηλιά», «Ο Εδουάρδος και η μεγάλη διάσωση» & «Οικογένεια Άντερσον», θα ακολουθήσει συζήτηση και διαδραστικό παιχνίδι.

(για παιδιά 6+)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, 18:00

«Το τσίρκο του Καραγκιόζη» από το Θέατρο Σκιών του Αγάπιου Αγαπίου

(για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών)

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, 19:00

Η Γλυκερία Καραμάνη θα παρουσιάσει το βιβλίο της Μαρίας Μπάρμπα «Τα Χριστούγεννα της γιαγιάς Χλωρίδας», θα ακολουθήσουν δράσεις και χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

(για παιδιά 5-10 ετών)

Πολιτιστικό Κέντρο Πεύκων (Μικράς Ασίας 32)

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, 18:00

Η Γλυκερία Καραμάνη θα παρουσιάσει το βιβλίο της Μαρίας Μπάρμπα «Τα Χριστούγεννα της γιαγιάς Χλωρίδας», θα ακολουθήσουν δράσεις και χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

(για παιδιά 5-10 ετών)

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, 18:30

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές, με το σύλλογο «Ένα παιδί κοιτάει τ΄άστρα»

(για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, 18:00

«Το τσίρκο του Καραγκιόζη» από το Θέατρο Σκιών του Αγάπιου Αγαπίου

(για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών)