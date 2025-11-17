Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου τίμησε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου – Δείτε φωτογραφίες

Τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, τους νέους και τις νέες που πρόβαλαν τα στήθη τους απέναντι στο απολυταρχικό, δικτατορικό καθεστώς των συνταγματαρχών και έχυσαν το αίμα τους για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, τίμησε ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου.

Αρχικά τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων, στο μνημείο που βρίσκεται στον πεζόδρομο του Ελευθερίου-Κορδελιού, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και λουλουδιών από τον δήμαρχο Κορδελιού-Ευόσμου, Λευτέρη Αλεξανδρίδη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Σάββα Ξενιτόπουλο, τους αντιδημάρχους, Γιάννη Γούσιο, Παναγιώτη Καμπαρούδη, Θεόδωρο Κατσούκα και Βασίλη Αϊβαζίδη, την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου-Κορδελιού, Έφη Καπνοπούλου, τους δημοτικούς συμβούλους Στάθη Καϊτετζίδη και Γιώργο Σταυρίδη, εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Κορδελιού-Ευόσμου «Αριστοτέλης», εκπρόσωπο του Συλλόγου Σμυρναίων-Μικρασιατών Ελευθερίου-Κορδελιού «Αγία Φωτεινή» και μαθητές σχολείων.

«Σήμερα είναι μια ημέρα μνήμης, μία ημέρα Δημοκρατίας. Θεωρούμε τη Δημοκρατία πολλές φορές ως δεδομένη, ωστόσο, στο δικό μας το έθνος όλα κατακτήθηκαν με αίμα. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι η θυσία των αγωνιστών να ξεχαστεί. Πρέπει να κρατήσουμε μέσα μας ζωντανές τις μνήμες, για να μην χρειαστεί να δώσουμε ξανά αγώνες για τη Δημοκρατία, να μην χρειαστεί να θυσιαστούν και άλλοι συνάνθρωποί μας», ανέφερε ο δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου.

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο πρώην δήμαρχος Ελευθερίου-Κορδελιού και νυν δημοτικός σύμβουλος Κορδελιού-Ευόσμου, Στάθης Καϊτετζίδης, ο οποίος συγκινημένος παρουσίασε τη συγκλονιστική μαρτυρία συνεργάτη του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, ο οποίος έζησε τα τραγικά γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Παράλληλα, απευθύνθηκε στους μαθητές, λέγοντάς τους ότι ο πρώτος νεκρός του Πολυτεχνείου ήταν ο 18χρονος Διονύσης Κομνηνός.