Ο Δήμος Δέλτα τοποθετεί 42 απινιδωτές σε δημοτικά κτίρια και σχολικές μονάδες

Στην τοποθέτηση 42 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AED) σε δημοτικά κτίρια και σχολικές μονάδες προχωρά η Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Δέλτα, ενισχύοντας ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας και άμεσης αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών υγείας σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. Άλλωστε ήδη από την περασμένη χρονιά έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχα συστήματα(AED) σε όλους τους αθλητικούς χώρους που δεν διέθεταν απινιδωτή.

Οι απινιδωτές εγκαθίστανται σε σημεία όπου συγκεντρώνεται καθημερινά μεγάλος αριθμός πολιτών και μαθητών, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε περίπτωση ανάγκης και να μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην παροχή πρώτων βοηθειών μέχρι την άφιξη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής του Δήμου Δέλτα για τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς περιβάλλοντος για μαθητές, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους και πολίτες, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και στην άμεση αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών.

Η Δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά δήλωσε ότι:

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ιδιαίτερα της σχολικής κοινότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο Δέλτα. Με την τοποθέτηση 42 απινιδωτών σε δημοτικά κτίρια και σχολικές μονάδες, δημιουργούμε ένα σημαντικό δίκτυο άμεσης υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης.

Θέλουμε οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι δημότες να γνωρίζουν ότι στους χώρους όπου ζουν, εργάζονται και εκπαιδεύονται υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα που μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν την ασφάλεια, την πρόληψη και την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Δήμος Δέλτα θα προχωρήσει παράλληλα και σε ενέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης προσωπικού και εθελοντών πολιτών το επόμενο διάστημα, ώστε οι απινιδωτές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.