Στην κορυφή των Δήμων της χώρας η Καλαμαριά – Πρωτοπορία στην προσχολική αγωγή, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την ψηφιακή ωρίμανση

Την 12η θέση ανάμεσα σε 352 Δήμους σε πανελλαδικό επίπεδο κατέκτησε ο Δήμος Καλαμαριάς, με σημαντικές επιδόσεις να καταγράφονται σε προσχολική αγωγή, κοινωνική πολιτική και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς:

“Ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει να επιβεβαιώνει στην πράξη τον κοινωνικό του προσανατολισμό και τη σταθερή του προσήλωση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, κατακτώντας την 12η θέση ανάμεσα σε 352 Δήμους σε πανελλαδικό επίπεδο στον νέο κόμβο deiktesota.gov.gr.

Η υψηλή αυτή κατάταξη δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας συστηματικής και διαχρονικής προσπάθειας που αποτυπώνεται πλέον και σε επίσημους δείκτες αξιολόγησης. Το νέο σύστημα μέτρησης των επιδόσεων των δήμων της χώρας, με αντικειμενικούς δείκτες, αποτυπώνει την πραγματική εικόνα μέσα από πραγματικά δεδομένα. Δεν αποτελεί ούτε βράβευση ούτε επιβράβευση, αλλά μια καταγραφή της θετικής ανταπόκρισης και της απόδοσης του Δήμου στην άσκηση των θεσμικών αρμοδιοτήτων του.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρωτοπορία του Δήμου Καλαμαριάς στις δομές προσχολικής αγωγής, έναν τομέα στον οποίο εδώ και χρόνια επενδύει με συνέπεια και ευαισθησία. Χιλιάδες οικογένειες της πόλης έχουν εμπιστευτεί τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι το υψηλό επίπεδο φροντίδας και εκπαίδευσης που παρέχεται.

Η ποιότητα αυτή επιβεβαιώνεται πλέον και με μετρήσιμα στοιχεία:

-Ο Δήμος Καλαμαριάς είναι πρώτος στην πανελλήνια κατάταξη και λαμβάνει βαθμό 1 (άριστα) στον τομέα της Προσχολικής Αγωγής, όταν ο μέσος όρος των Δήμων της χώρας διαμορφώνεται στο 0,66.

-Παράλληλα, καταγράφει εξαιρετική επίδοση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, όπου με βαθμό 0,77 κατατάσσεται στην 7η θέση, ισοβαθμώντας με τρεις ακόμη Δήμους.

-Την ίδια ώρα, ο Δήμος σημειώνει ιδιαίτερα υψηλή επίδοση και στον δείκτη ψηφιακής ωρίμανσης, καταλαμβάνοντας την 6η θέση πανελλαδικά, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδό του και στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν μια ξεκάθαρη στρατηγική: την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη διαρκή στήριξη των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, με έμφαση στα παιδιά, την οικογένεια και τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Πίσω από αυτές τις επιδόσεις βρίσκεται το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, που καταβάλλει καθημερινά τεράστια προσπάθεια και ανταποκρίνεται θετικά, ακόμη και μέσα σε ένα περιβάλλον υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης.

Σε αυτούς ανήκουν τα πραγματικά «μπράβο», στους εργαζόμενους που στηρίζουν με συνέπεια και επαγγελματισμό το έργο του Δήμου”.