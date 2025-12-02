Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης: Δήμαρχος και περιφερειάρχης με 42% χωρίς β΄ γύρο

Η ΚΕΔΕ παρέλαβε από τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, τα τεύχη του νέου Κώδικα, πλην αυτά που αφορούν τα νομικά πρόσωπα, αλλά και τα άρθρα για το ύψος των Κ.Α.Π. δήμων και περιφερειών που θα συμπληρωθούν πριν την κατάθεση του τελικού κειμένου από πλευράς ΥΠΕΣ.

Αναφορικά με την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών το πλαφόν παραμένει στο 42% (σε σχέση με το σημερινό 43%), ενώ δεν θα υπάρχει β΄ γύρος, καθώς εφόσον κανείς από τους συνδυασμούς δεν πιάσει το όριο, στο δεύτερο στάδιο θα προσμετρώνται και οι εναλλακτικές ψήφοι (δικαίωμα ψήφου και σε δεύτερο συνδυασμό). “Επιτυχών συνδυασμός ανακηρύσσεται ο συνδυασμός που έλαβε στο δεύτερο στάδιο της προσμέτρησης, σύμφωνα με την παρ. 4, την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία”.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νέο κώδικα:

Άρθρο 57

Επιτυχών συνδυασμός και επιλαχόντες συνδυασμοί -Εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη

(Άρθρα 24 και 57 ν.4804/21)

“Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα δύο τοις εκατό (42% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, χωρίς να προσμετρώνται οι εναλλακτικές ψήφοι της

παρ. 6 του άρθρου 53, και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 57, περί κατανομής των εδρών του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου.

Δήμαρχος και, αντίστοιχα, περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του οικείου επιτυχόντος συνδυασμού.

Άρθρο 58

Δεύτερο στάδιο προσμέτρησης