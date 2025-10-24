Νέα προσφυγή του Δήμου Καλαμαριάς στο ΣτΕ για τη μαρίνα Αρετσούς

Νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταθέτει ο Δήμος Καλαμαριάς για τη μαρίνα Αρετσούς, μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που προχωρά τη διαδικασία του διαγωνισμού παραχώρησης.

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Δημάρχου Καλαμαριάς Χρύσας Αράπογλου, αποφάσισε ομόφωνα και με κατεπείγουσα διαδικασία την υποβολή αίτησης ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπέγραψαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Υπουργός Τουρισμού, με την οποία χωροθετείται και εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι της Μαρίνας Αρετσούς.

“Η απόφαση αυτή αποτελεί μια πρώτη θεσμική και πολιτική απάντηση απέναντι σε μια προκλητική ενέργεια που παρακάμπτει τις αποφάσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμαριάς όσο και της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την τοπική κοινωνία.

Η ΚΥΑ εξειδικεύει το Προεδρικό Διάταγμα του 2023, κατά του οποίου ο Δήμος έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει στη δημοσίευσή της πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης, ενέργεια που η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει απαράδεκτη, αντιθεσμική και προσβλητική για τον Δήμο και τους πολίτες της Καλαμαριάς.

Η νέα προσφυγή κρίνεται αναγκαία, καθώς η υπουργική απόφαση αναπαράγει χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την οποία ο Δήμος είχε ήδη εκφράσει σαφείς και τεκμηριωμένες αντιρρήσεις”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη Μαρίνα Αρετσούς. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, καθώς και οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των συλλόγων που αποτελούν το Δίκτυο για τη προστασία του παραλιακού μετώπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην οποία αναδείχθηκε ότι άπαντες διαφωνούν με την απόφαση και τις κινήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, αποφασίστηκε να υπάρξει άμεση αντίδραση με νομικές, αλλά και δυναμικές κινητοποιήσεις. Μεταξύ άλλων, να πραγματοποιηθεί στις 3/11 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε μεγάλη αίθουσα, να ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών ως πολιτικό προϊστάμενο του Υπερταμείου, καθώς και να πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για το θέμα που θα κρίνει το μέλλον της Καλαμαριάς.