Μητροπολιτική Διοίκηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ζήτησε ο Στ. Αγγελούδης στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Την ανάγκη θεσμοθέτησης Μητροπολιτικής Διοίκησης για τα μεγάλα αστικά κέντρα, ξεκινώντας από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, κατά την ομιλία του στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο κ. Αγγελούδης ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου γιατί ενέταξε το θέμα της Μητροπολιτικής Διοίκησης, στα θέματα του τακτικού συνεδρίου, ενώ κάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο να εξετάσει το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η συγκυρία είναι κατάλληλη και υπάρχει επείγουσα αναγκαιότητα να υιοθετηθεί η Μητροπολιτική Διοίκηση, καθώς τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα μεγάλα στα μεγάλα αστικά συγκροτήματα.

Όπως ανέφερε, σήμερα οι Δήμοι εκπονούν ξεχωριστά σχέδια πολεοδομίας και βιώσιμης κινητικότητας χωρίς να μπορούν να λάβουν υπόψη τη συνολική εικόνα. Ζητήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς όρους, μέτρα και δράσεις, ακόμα και σε απόσταση ενός μόλις χιλιομέτρου, ενώ πρωτοβουλίες για τις τοπικές συγκοινωνίες, τις ασφαλτοστρώσεις, τα πεζοδρόμια και τον δημόσιο χώρο, είναι πρακτικά αδύνατον να συντονιστούν όταν εμπλέκονται τέσσερις ή πέντε Δήμοι.

Ο κ. Αγγελούδης ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της μετονομασίας της οδού Λαγκαδά σε «Μίκης Θεοδωράκης», για την οποία χρειάστηκε να συνεδριάσουν τέσσερα δημοτικά συμβούλια επί ενάμιση χρόνο προκειμένου να ληφθεί απόφαση.

Επισήμανε επίσης ότι η κατάργηση των Οργανισμών Ρυθμιστικού έχει καταστήσει αδύνατη την ολοκλήρωση συγκεκριμένων σχεδίων στον πρώτο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οδηγώντας σε αύξηση της γραφειοκρατίας, κατασπατάληση πόρων και καθυστερήσεις σε αυτονόητα προγράμματα δράσης.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι οι Μητροπολιτικές Διοικήσεις αποτελούν εδώ και χρόνια αυτονόητη πραγματικότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα του κόσμου —όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στη γειτονική Τουρκία, επί σειρά ετών.

Κλείνοντας, κάλεσε τα μέλη του συνεδρίου να στηρίξουν την πρόταση μέσα από τις αποφάσεις του σώματος, τονίζοντας ότι «το συνέδριο της Αλεξανδρούπολης αποτελεί μια ισχυρή αφορμή να ληφθεί απόφαση για μια καινοτομία στον πρώτο βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».