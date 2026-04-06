Με τις ζωγραφιές των μικρών μαθητών και φέτος οι πασχαλινές ευχές του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη – Δείτε φωτο

Την καλλιτεχνική υπογραφή και το ταλέντο των μικρών μας δημοτών φέρουν και φέτος οι πασχαλινές ευχετήριες κάρτες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης επέλεξε να συνεχίσει μια παράδοση ετών, αναθέτοντας στους μαθητές των δημοτικών σχολείων της τοπικής κοινωνίας την «εικονογράφηση» των μηνυμάτων αγάπης του ίδιου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέσα από δεκάδες συμμετοχές από τα σχολεία του Δήμου, επιλέχθηκαν οι δημιουργίες των μαθητών που αποτύπωσαν με φαντασία το πνεύμα των ημερών. Οι φετινοί μικροί δημιουργοί, με αλφαβητική σειρά, είναι οι εξής:

Αναστασιάδου Μιχαέλα (Γ΄ Δημοτικού)

Παπαϊωάννου Νικολέτα (Γ΄ Δημοτικού)

Χασάπη Κλεονίκη (ΣΤ΄ Δημοτικού)

Χριστοπούλου Ηλέκτρα (Ε΄ Δημοτικού)

Επιπλέον, η ζωγραφιά της μαθήτριας Νίκης Σεϊτάνη (Γ΄ Δημοτικού) θα κοσμήσει τις φετινές ευχές της ΠΕΔΚΜ και του προέδρου της, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη.





«Οι μικροί μας καλλιτέχνες αποτύπωσαν με τις όμορφες πινελιές τους το πνεύμα της Ανάστασης και μας θύμισαν ότι η ελπίδα και η αισιοδοξία γεννιούνται συχνά μέσα από την αθωότητα και τη φαντασία των παιδιών. Με τις ζωγραφιές τους δίνουν κάθε χρόνο το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στις Άγιες Ημέρες και μας χαρίζουν το πιο όμορφο μήνυμα των ημερών. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, όπως και στους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν και καλλιεργούν τη δημιουργικότητα των παιδιών μας», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.