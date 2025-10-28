Με λαμπρότητα τιμήθηκε η εθνική επέτειος του “ΟΧΙ” και του έπους του 1940 στον δήμο Νεάπολης-Συκεών

Με την μεγάλη παρέλαση μαθητών, συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων, των ΚΔΑΠ-μεΑ, των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και των εθελοντικών οργανώσεων ΕΔΟΜΑΚ και «Τα Αρκούδια» κορυφώθηκαν σήμερα στο δήμο Νεάπολης-Συκεών οι εκδηλώσεις για τον πολιούχο της δημοτικής ενότητας Συκεών Άγιο Δημήτριο, την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης το 1912 και την επέτειο του ηρωικού ΟΧΙ το 1940.

Είχε προηγηθεί η επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στη Νεάπολη, η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την δημοτική σύμβουλο Σταυρούλα Δόλια-Χαριτίδου και η κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των ηρώων του 1940. Λόγω και του καλού καιρού, παρακολούθησαν την παρέλαση πολλοί δημότες και κάτοικοι κάθε ηλικίας την ώρα που πτήσεις αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας «έντυσαν» με τους υποβλητικούς ήχους τους την ημέρα. Η μπάντα που παιάνιζε σε όλη τη διάρκεια της παρέλασης ήταν η Φιλαρμονική του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Όπως τόνισε στο μήνυμά του με αφορμή την ημέρα ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, οι σημαντικές για το έθνος μας ημέρες όπως η σημερινή είναι που μας υπενθυμίζουν τις θυσίες των προγόνων μας για αξίες όπως η Ελευθερία, η Δημοκρατία, η Πατρίδα. Επίσης υπογραμμίζουν την υποχρέωσή μας να φράζουμε καθημερινά τον δρόμο στις δυνάμεις του ναζισμού και του φασισμού:

Το μήνυμα του δημάρχου όπως αναρτήθηκε και στην προσωπική του σελίδα στο Facebook είναι το εξής:

«Συμπληρώνονται σήμερα 85 χρόνια από την ημέρα που η Ελλάδα και οι Έλληνες είπαν ενωμένοι ένα μεγάλο ΟΧΙ στους Ιταλούς φασίστες κατακτητές κι έτσι ξεκίνησε το σπουδαίο έπος του 1940. Χύθηκε πολύ αίμα, χάθηκαν πολλές ζωές, καταστράφηκαν πολλοί πρόγονοί μας για να ζούμε σήμερα ελεύθεροι και να είμαστε σε θέση να τιμούμε εκείνη την ημέρα.

Εμείς στο δήμο Νεάπολης-Συκεών τιμούμε κάθε χρόνο την 28η Οκτωβρίου 1940 με μία μεγάλη παρέλαση στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Και φέτος λοιπόν στην κορύφωση των εκδηλώσεών μας μαθητές, μέλη συλλόγων, φορέων, εθελοντικών οργανώσεων, εκπρόσωποι της Εθνικής Αντίστασης και φυσικά ωφελούμενοι των ΚΔΑΠμεΑ του δήμου μας και των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσής (ΣΥΔ) παρέλασαν με υψηλό εθνικό φρόνημα και αποφασιστικότητα κάνοντάς μας υπερήφανους. Είχε προηγηθεί η επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στη Νεάπολη προεξάρχοντος του μητροπολίτη Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα ο οποίος παρακολούθησε στη συνέχεια την παρέλαση. Επιπλέον εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας και έγινε η κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των ηρώων του ‘40.

Όλα αυτά γίνονται για να μην ξεχάσουμε ποτέ τα γεγονότα εκείνης της εποχής που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα εναντίον των Εβραίων. Να μην ξεχνάμε τον παραλογισμό των φασιστικών και ναζιστικών κυβερνήσεων Ιταλίας και Γερμανίας, των Βουλγαροφασιστών, του Χίτλερ και του Μουσολίνι για να κλείνουμε πάντα τον δρόμο στους εκπροσώπους του φασισμού και του ναζισμού. Κι αυτό θα γίνει κυρίως μέσα από τα σχολεία μας όπου τα παιδιά μας θα μαθαίνουν με κάθε μέσο τις ολέθριες συνέπειες του ολοκληρωτισμού σε κάθε μορφή του.

Ημέρες σαν τη σημερινή οφείλουμε να τιμάμε με κάθε τρόπο τους ήρωες που θυσίασαν τις ζωές τους για να υπερασπιστούν την ελευθερία μας χωρίς να διστάσουν στιγμή να αντισταθούν στα τέρατα του φασισμού και του ναζισμού. Οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε αξίες όπως η ελευθερία και η δημοκρατία και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η αγάπη στην πατρίδα είναι υπόθεση όλων μας. Αγάπη αγνή και βαθιά κι όχι πατριδοκαπηλία όπως την έχουν στο μυαλό τους κάποιοι επιτήδειοι. Αγάπη που μας οδηγεί στην υπεράσπιση της ειρήνης και αποστρέφεται τη φρίκη του πολέμου. Ενός πολέμου που δυστυχώς ακόμη είναι πραγματικότητα στην Ουκρανία στην Παλαιστίνη όπου συνεχίζονται οι εχθροπραξίες αλλά και σε πολλές άλλες γωνιές του κόσμου στοιχίζοντας εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές και κυρίως αθώες ζωές παιδιών. Και δυστυχώς πρέπει να κλείσω με μία δυσάρεστη διαπίστωση. Η επίσημη Γερμανία δεν διδάχτηκε τίποτε από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο αν κρίνουμε από την πρόσφατη στάση της ηγεσίας της που χωρίς να σέβεται την υποτιθέμενη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη συνδιαλέγεται με την Τουρκία του αναθεωρητισμού και του επεκτατισμού εγκρίνοντας την παράδοση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στη χώρα που κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος στην Κύπρο.

Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία να τιμούμε ενωμένοι την 28η Οκτωβρίου 1940.

Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».