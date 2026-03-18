Με λαμπρότητα και σεβασμό θα τιμήσει ο δήμος Νεάπολης- Συκεών τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου

Την ημέρα της Εθνικής Παλιγγενεσίας και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου θα τιμήσει με τη δέουσα ευλάβεια και εθνική υπερηφάνεια την ερχόμενη Τετάρτη ο δήμος Νεάπολης-Συκεών.

H ημέρα θα αρχίσει με την επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Νεάπολης και στη συνέχεια, στις 11 π.μ., οι εκδηλώσεις θα μεταφερθούν στο μνημείο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη όπου θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και θα εκφωνηθεί ο Πανηγυρικός της ημέρας. Θα ακολουθήσουν καταθέσεις στεφάνων, ενώ στις 11.30 π.μ. θα αρχίσει η μεγάλη παρέλαση μαθητών και μαθητριών, προσκόπων, Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και συλλόγων του δήμου, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.

Το πρόγραμμα

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

10:30 Επίσημη Δοξολογία, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεάπολης (Παναγή Τσαλδάρη 14)

11:00 Επιμνημόσυνη δέηση, Προτομή Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

11:15 Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας και καταθέσεις στεφάνων, Προτομή Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

11:30 Παρέλαση μαθητών και μαθητριών, προσκόπων, Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και συλλόγων του δήμου στη λεωφόρο Ανδρέα Γ. Παπανδρέου.

Θα παιανίζει η Φιλαρμονική του δήμου Νεάπολης-Συκεών.