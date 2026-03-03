MENOY

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.

Οι πληροφορίες του newsit.gr για το τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος αναφέρον ότι πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος της οδού Στρατηγού Σαράφη, στον Άλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ένα άτομο να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φονικής καραμπόλας.

