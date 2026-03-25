Λαμπρός ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών

Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, με τη βοήθεια του ανοιξιάτικου καιρού, χαρακτήρισε τις εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών για να τιμήσει με κάθε επισημότητα την σημερινή ημέρα.

Μία ξεχωριστή ημέρα για τον ελληνισμό, αφού την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου αλλά και την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821.

H ημέρα άρχισε με την επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Νεάπολης και συνεχίστηκε με την εκφώνηση του πανηγυρικού της Ημέρας στην προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από την τοπική σύμβουλο Νεάπολης και διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κλεονίκη Ξιμίνη.

Ακολούθησε τρισάγιο και οι καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν, όπως κάθε χρόνο, με τη μεγαλειώδη παρέλαση στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μαθητών, σωματείων και συλλόγων του δήμου, καθώς και Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

Το «παρών» στη δοξολογία, την εκφώνηση του πανηγυρικού και την παρέλαση που αποτέλεσε και την κορύφωση των εκδηλώσεων έδωσε, όπως κάθε χρόνο, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, όλοι οι αντιδήμαρχοι, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι και των τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων, αλλά και πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας.

«Με υπερηφάνεια και συγκίνηση παρακολούθησα, για άλλη μία χρονιά φέτος, την παρέλαση, και ιδιαίτερα τα μέλη των ΚΔΑΠμεΑ και τις ωφελούμενες και τους ωφελούμενους των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), αλλά και τα μέλη των ΚΑΠΗ μας να παρελαύνουν για να τιμήσουν την εθνική παλιγγενεσία. Σπουδαία και τα συναισθήματα που γεννούν οι μαθήτριες και οι μαθητές των σχολείων του δήμου μας. Η νέα γενιά, αυτή η γενιά που μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον και μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει παθογένειες του παρελθόντος, κι όλα όσα βαραίνουν εμάς τους μεγαλύτερους, αξίζει να γνωρίζει το ένδοξο παρελθόν του έθνους μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης».

Τέλος, με αφορμή τον δίκαιο αγώνα των Ελλήνων πριν από δύο αιώνες για ελευθερία και ειρήνη, επισήμανε ότι «οι τόσο σημαντικές αυτές πανανθρώπινες αξίες δεν είναι καθόλου αυτονόητες για τον κόσμο όπως αποδεικνύει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα ανοιχτά μέτωπα σε Ουκρανία, Παλαιστίνη».

Καταλήγοντας ο δήμαρχος ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλους για τη σημερινή ημέρα και ιδιαίτερα στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες.

Την παρέλαση άνοιξε η μπάντα του 4ου Συστήματος Προσκόπων Συκεών, ενώ υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δημοτικού Ωδείου του δήμου Νεάπολης-Συκεών συμμετείχαν σε αυτή: Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια από όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του δήμου, το Πειραματικό Γυμνάσιο και το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Γενικό Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο Νεάπολης, τα ΕΠΑΛ Νεάπολης και Συκεών, το Δημοτικό Σχολείο του ΔΕΛΑΣΑΛ, τα ΚΔΑΠμεΑ Νεάπολης-Συκεών, οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Νεάπολης-Συκεών, τα ΚΑΠΗ του δήμου, ο Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος ΠΑΡΧΑΡ, η Ποντιακή Εστία Νεάπολης, ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας-Συκεών, το 16ο Σύστημα Προσκόπων Πεύκων, το Χορευτικό Αγίου Γεωργίου Νεάπολης «Η Αγία Φωτεινή η Νεαπολίτις», το Χορευτικό Συγκρότημα Νεάπολης-Συκεών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Μέγας Βασίλειος Έτερος Καππαδόκης», το 4ο Σύστημα Προσκόπων Συκεών, το 6ο Σύστημα Προσκόπων Νεάπολης, το 16ο Σύστημα Προσκόπων Πεύκων, η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Συκεών ΕΔΟΜΑΚ».