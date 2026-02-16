Κατερίνη: Βανδάλισαν τις γωνιές ανακύκλωσης λίγες μέρες μετά τη λειτουργία τους – Κατέθεσε μήνυση ο Δήμος

Μηνυτήρια αναφορά κατά αγνώστων και κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο Δήμος Κατερίνης δια του αντιδημάρχου Καθαριότητας Ηλία Τάπρα και του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας, Κώστα Κιτιξή για τους βανδαλισμούς στις γωνιές ανακύκλωσης.

Συγκεκριμένα, οι βανδαλισμοί διαπιστώθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου, στις οθόνες και στο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των κάδων ανακύκλωσης, στην οδό Τερζοπούλου.

«Για μηδενική ανοχή σε όλους όσοι δεν σέβονται τη δημοτική και δημόσια περιουσία και τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης, επιβαρύνουν οικονομικά τον Δήμο και κατά συνέπεια τους πολίτες και δεν μπορούν να είναι ανεκτές» έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

«Για το συμβάν ενημέρωσα τον Δήμαρχο Ιωάννη Ντούμο, ο οποίος ζήτησε την άμεση υποβολή μήνυσης και την συνδρομή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας για τη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών» τόνισε ο κος Τάπρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκτεταμένες φθορές στις «έξυπνες» γωνιές ανακύκλωσης προκλήθηκαν λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας τους και όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος «οι ενέργειες αυτές υπονομεύουν την καθημερινή προσπάθεια για μια καθαρή και λειτουργική πόλη».