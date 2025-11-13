MENOY

Κατεδαφίζονται τα επί 33 χρόνια εγκαταλελειμμένα κτίρια της πρώην γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ

Φωτογραφία αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Ξεκινούν αύριο το πρωί οι εργασίες κατεδάφισης των εγκαταλελειμμένων εδώ και 33 χρόνια κτισμάτων της πρώην γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ στη Σταυρούπολη.

«Με απόφαση του Δημάρχου Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, ξεκινούν αύριο το πρωί, στις 9, οι εργασίες κατεδάφισης εντός της κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης του πρώην εργοστασίου ΑΓΝΟ, στη συμβολή των οδών Καραολή & Δημητρίου και Ιασωνίδου», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, που σχεδιάζει να αξιοποιήσει τον χώρο για τη δημιουργία πνεύμονα πρασίνου.

Η έκταση περίπου 16 στρεμμάτων είχε παραχωρηθεί το 1955 από το υπουργείο Γεωργίας στον Συνεταιρισμό Αγελαδοτρόφων Θεσσαλονίκης «Άγιο Μόδεστο», με καθορισμένο σκοπό την παστερίωση και αποθήκευση γάλακτος. Στη συνέχεια εκδόθηκε τίτλος κυριότητας και μεταγράφηκε η έκταση στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, χωρίς να παρέχονται επιπλέον δικαιώματα στον Συνεταιρισμό. Το 1972, ο χώρος χαρακτηρίστηκε Κοινόχρηστος (ΦΕΚ 303/Δ/1972). Το 1974, η Ένωση Αγροτικών Γαλακτοκομικών και Αγελαδοτροφικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης «ΑΓΝΟ» αγόρασε από τον «Άγιο Μόδεστο» την έκταση και δημιούργησε την πρώτη βιομηχανία γάλακτος.

Οι ανεγερθείσες εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό της παραχώρησης και λειτούργησαν μέχρι το 1992, όταν η «ΑΓΝΟ» μετεγκαταστάθηκε στον Λαγκαδά.

