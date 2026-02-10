Καρναβαλικές παρελάσεις, μουσική και σαρακοστιανά εδέσματα στον Δήμο Θέρμης

Σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική, χορό, καρναβαλικές παρελάσεις και αυθεντικό αποκριάτικο ξεφάντωμα περιλαμβάνει και φέτος το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε κοινότητες του Δήμου Θέρμης, με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, συλλόγους και φορείς.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το τριήμερο της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα, προσφέροντας στιγμές χαράς για μικρούς και μεγάλους, με την αναβίωση των τοπικών εθίμων.

Φράγμα Θέρμης

Το Φράγμα Θέρμης, το καθιερωμένο σημείο συνάντησης για το πέταγμα του χαρταετού, φιλοξενεί ολοήμερο πρόγραμμα με παραδοσιακή φασολάδα, σαρακοστιανά κεράσματα, ζωντανή μουσική και δράσεις για παιδιά. Παράλληλα, στον χώρο θα λειτουργούν street food βανάκια για εναλλακτικές γευστικές επιλογές.

Καρναβάλι Βασιλικών

Τα Βασιλικά τιμούν και φέτος την αποκριάτικη παράδοση με πλούσιο πρόγραμμα.

Από νωρίς το πρωί της Καθαρά Δευτέρας θα προσφέρονται σαρακοστιανά εδέσματα στους επισκέπτες οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις παραδοσιακές εκδηλώσεις με ήθη και έθιμα του τόπου.

Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση θα ξεκινήσει στις 14:00, ενώ οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα με το κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου.

Καρναβάλι Τριλόφου

Ο Τρίλοφος υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στο μεγάλο καρναβαλικό ραντεβού της χρονιάς, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Δημαρχείου Τριλόφου, με ώρα έναρξης 12:00 μ.μ..

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καρναβαλική παρέλαση, παραδοσιακή φασολάδα από τον Σύλλογο Γυναικών Τριλόφου, σαρακοστιανά εδέσματα και κρασί, καθώς και σουβλάκια από την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα, Δόξα Τριλόφου. Το αποκριάτικο ξεφάντωμα συνεχίζεται με DJ.

Εκδηλώσεις για τα Κούλουμα 2026 θα φιλοξενήσουν, επίσης, οι κοινότητες Καρδίας, Σουρωτής, Βασιλικών, Πλαγιαρίου και Κάτω Σχολαρίου, με παραδοσιακά σαρακοστιανά κεράσματα και μουσική.

Όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, με τη συμβολή των τοπικών συλλόγων και της Πολιτικής Προστασίας.