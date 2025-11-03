MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

“Κάν’το όπως η Θεσσαλονίκη για τα πατίνια” καλεί τον Δούκα ο Μπακογιάννης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Να ακολουθήσει το παράδειγμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ηλεκτρικών πατινιών, καλεί τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο προκάτοχός του, Κώστας Μπακογιάννης.

Ειδικότερα, σε δήλωσή του, ο κ. Μπακογιάννης σημειώνει ότι η Θεσσαλονίκη προχώρησε αποφασιστικά σε ένα θέμα που η Αθήνα παρά τις εξαγγελίες από την άνοιξη ακόμη καθυστερεί: εντατικοί έλεγχοι στα ηλεκτρικά πατίνια, καθορισμένα σημεία στάθμευσης, πρόστιμα για κατάχρηση.

Ο κ. Μπακογιάννης προσθέτει: «Στην Αθήνα, πολλά και μεγάλα λόγια αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Επιτέλους ας δώσουμε λύση. Όπως έκανε ο δήμος Θεσσαλονίκης, ο δήμος Αθηναίων να εκδώσει τώρα
κανονιστική απόφαση. Οι εταιρίες οφείλουν να συνεργαστούν, αλλιώς να υποστούν τις συνέπειες.
Οι χρήστες να σεβαστούν τον δημόσιο χώρο, αλλιώς να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα.
Και η πόλη, η δημοτική αρχή, απλώς να εφαρμόσει τους κανόνες» και καταλήγει τονίζοντας: «Όχι άλλο πατίνι πεταμένο όπου να ’ναι. Όχι άλλη αδιαφορία. Η μικροκινητικότητα είναι ευκαιρία, όχι χάος».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του κ. Μπακογιάννη στο Χ:

Κώστας Μπακογιάννης Χάρης Δούκας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Τρεις καταγγελίες στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr για μαθητή Δημοτικού

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Θα έπρεπε να ξέρει η κυρία Λάσπα ότι με μια τέτοια δήλωση κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως απογοητευμένη που δεν βρίσκεται στα πράγματα

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Τζένιφερ Άνιστον: Επισημοποίησε με μία φωτογραφία τη σχέση με τον νέο της σύντροφο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Τσιάρας: Δεν θεωρώ ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

ΕΛΤΑ: Λουκέτο από σήμερα σε 46 καταστήματα – Τα οκτώ στη Θεσσαλονίκη, δείτε ποια είναι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Η Έλ. Ράπτη εκπροσώπησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας