Καϊτεζίδης: Δεν μας χωρίζουν κόμματα και χρώματα, στην Αυτοδιοίκηση δεν κερδίζει η μονάδα αλλά μόνο η ομάδα

Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας, συνεργασίας και συνεχούς διεκδίκησης για λογαριασμό των 38 δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας έστειλε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, στην εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας που ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, η ΠΕΔΚΜ απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε εκπροσώπους φορέων της Θεσσαλονίκης για τη διαχρονική προσφορά τους στην ανάπτυξη του τόπου μας, μία πρωτοβουλία που σηματοδοτεί τη συνεργασίας τους με την Αυτοδιοίκηση.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, οι Συντονιστές του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου και Έλενα Σώκου, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, o πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης, αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές, δήμαρχοι και εκπρόσωποι φορέων.

Την εκδήλωση επιμελήθηκε ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης και Γενικός Γραμματέας της ΠΕΔΚ Βασίλειος Γάκης.

Κατά τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ εστίασε κυρίως στο πνεύμα της ενότητας όλης της Αυτοδιοίκησης, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε όλες τις κρίσιμες χρονικές περιόδους, τονίζοντας ότι με το ίδιο πνεύμα ενότητας οι αιρετοί θα συνεχίσουν όλοι μαζί ενωμένοι, μακριά από κόμματα και χρώματα.

«Στην Αυτοδιοίκηση γνωρίζουμε ότι δεν μας χωρίζουν κόμματα και χρώματα, αντίθετα μας ενώνει η προσπάθεια να λύσουμε τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Εξίσου σημαντικό είναι ότι στην Αυτοδιοίκηση δεν κερδίζει η μονάδα, αλλά μόνο η ομάδα. Η προσπάθειά μας είναι πάντοτε συλλογική, δουλεύουμε ενωτικά και όλοι μαζί» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ωραία η εικόνα της αυτοδιοικητικής οικογένειας ενωμένης

Ο κ. Καϊτεζίδης, συνέχισε λέγοντας πως είναι πολύ ωραία η εικόνα της αυτοδιοικητικής οικογένειας ενωμένης, γιατί, όπως είπε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενώνει, δεν διχάζει. «Το αποδείξαμε στην ΠΕΔΚΜ με πράξεις, αφού μόνον τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι πάνω από το 95% των αποφάσεων λαμβάνονται με ομοφωνία. Κανένα άλλο κριτήριο στις αποφάσεις μας, παρά το καλό των συμπολιτών μας» επισήμανε.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ αναφέρθηκε επίσης στις δοκιμασίες και στις δυσκολίες της Αυτοδιοίκησης και την περασμένη χρονιά, σημειώνοντας ότι «ήταν πολλές, όμως αντέξαμε και μείναμε όρθιοι. Μαζί κρατήσαμε όρθιες και τις τοπικές μας κοινωνίες. Αυτά τα θετικά συμπεράσματα είναι και το αόρατο νήμα που συνδέει τις δυσκολίες του χθες με τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα».

Μίλησε όμως και για το έργο της ΠΕΔΚΜ, τονίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην οικονομία και την κοινωνία, σε συνεργασία με τους δήμους ανταποκρίθηκε σε όλα τα επίπεδα: στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στην ενίσχυση των δομών υγείας, των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική), ακόμη και στην επαρκή ενημέρωση των δημοτικών υπαλλήλων και στελεχών των ΟΤΑ με την πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών της.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γκιουλέκας, ο οποίος κάλεσε την ΠΕΔΚΜ να συνεχίσει στο πνεύμα ενότητας και να αποτελέσει καλό παράδειγμα, ενώ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ΥΜΑΘ για την εξωστρέφεια, στο πλαίσιο της οποίας ξεκινούν αποστολές στις Βαλκανικές πρωτεύουσες με πρώτη τη Σόφια, με τη συμμετοχή Περιφερειαρχών, Δημάρχων, Πανεπιστημίων και Επιμελητηρίων, προκειμένου να έχουν συναντήσεις με αντίστοιχους φορείς της Βουλγαρίας.

Οι πυλώνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Την άποψη ότι οι δήμαρχοι πορεύονται μέσα στο 2026 με αισιοδοξία και με αγωνιστικότητα για τις διεκδικήσεις τους, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Αναφέρθηκε στους δύο βασικούς πυλώνες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον θεσμικό εκσυγχρονισμό της με τη σύνταξη του νέου Κώδικα και την έναρξη του δημόσιου διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος. «Ανοίγει ο διάλογος για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ύστερα από 50 χρόνια από τότε που θεσμοθετήθηκε το Σύνταγμα το 1975 και πρέπει η συζήτηση αυτή να γίνει χωρίς τοξικές αντιπαραθέσεις» επισήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ για να προσθέσει ότι αυτό που αφορά τους δήμους είναι το άρθρο 101 του Συντάγματος για την αποκεντρωτική οργάνωση του κράτους και το άρθρο 102 για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στα κοινά προβλήματα και τις κοινές αγωνίες των αιρετώναναφέρθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι μαζί δημιουργούμε μία συμμαχία ευθύνης για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα».

Τη συνεργασία μεταξύ του Α’ και Β’ βαθμού αυτοδιοίκησης, που, όπως είπε, έχει αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα ειδικά στο ΕΣΠΑ, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα 12 μεγάλα εμβληματικά έργα αστικής ανάπλασης της Θεσσαλονίκης.

Τυχερός δήμος για το 2025 αναδείχθηκε η Έδεσσα με το φλουρί να συνοδεύει χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, ενώ το φλουρί στη βασιλόπιτα κέρδισαν οι εργαζόμενοι στην ΠΕΔΚΜ.

Τιμητικές διακρίσεις σε φορείς

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η ΠΕΔΚΜ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε πέρυσι, τίμησε φορείς της Θεσσαλονίκης για τη διαχρονική προσφορά τους.

– Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 110 χρόνων από την ίδρυσή του και τη σημαντική συμβολή του στην ευημερία του τόπου μας.

– Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, τιμώντας παράλληλα όλους τους μικρομεσαίους επαγγελματίες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

– Τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 150 χρόνων αδιάλειπτης εθνωφελούς δράσης και προσφοράς της στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα.

– Τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης για τα 65 χρόνια πολυδιάστατης πολιτιστικής προσφοράς της, ένα από τα πιο σημαντικά ζωντανά πολιτιστικά κύτταρα της πόλης.

– Τον Αθλητικό Σύλλογο του ΠΑΟΚ, για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Την τιμητική διάκριση για τον έναν αιώνα ζωής του Συλλόγου που καλλιεργεί την αθλητική ιδέα και προάγει τον πρωταθλητισμό, παρέλαβε με μεγάλη συγκίνηση ο πρόεδρος του Α.Σ, Άλκης Ησαϊάδης, ο οποίος την αφιέρωσε στους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ζητώντας παράλληλα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.

– Τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της και την προσφορά της στη θωράκιση της χώρας και την ασφάλεια και ευημερία των συμπολιτών μας.