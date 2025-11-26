Ημερίδα σήμερα στην ΠΚΜ με θέμα “Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για μια κοινωνία με προσβασιμότητα, χωρίς αποκλεισμούς”

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνουν την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, μια θεματική ημερίδα αφιερωμένη στη σύγχρονη τεχνολογία ως καταλύτη κοινωνικής ένταξης και ουσιαστικής προσβασιμότητας.

«Σε μια συγκυρία όπου η τεχνολογία υπερβαίνει τα όρια προσαρμογής της κοινωνίας, η συζήτηση επαναφέρει στο επίκεντρο το θεμελιώδες: πώς διασφαλίζεται ότι η καινοτομία θα λειτουργήσει υπέρ της συμπερίληψης και όχι εις βάρος της» αναφέρουν οι διοργανωτές.

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής & Ψηφιακής Καινοτομίας στο επίκεντρο

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του ΑΠΘ, μία πρωτοπόρα μονάδα με αποδεδειγμένη συνέπεια στην έρευνα, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων αλλά και μακρά παράδοση ερευνητικών πρωτοβουλιών για την ενσωμάτωση τεχνολογιών υποστήριξης σε άτομα με οπτικές, κινητικές ή γνωσιακές αναπηρίες, αποτελεί σταθερή γέφυρα μεταξύ θεωρητικής γνώσης, κλινικής/ιατρικής πράξης και καινοτομίας.

Ο Καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ), θα συντονίσει τη στρογγυλή τράπεζα, με θέμα «Προσβασιμότητα και καινοτομία: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις για τους ιατρούς», στην οποία θα εξεταστούν σύγχρονα ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη στην ωτορινολαρυγγολογία, η καινοτομία στη διαχείριση χαμηλής όρασης, καθώς και οι προοπτικές της νευροτεχνολογίας υπό το πρίσμα της ισότιμης πρόσβασης.

Η θεματική της ημερίδας θα αναπτύσσεται γύρω από ένα τρίπτυχο που συγκροτεί τον σκελετό της σύγχρονης προβληματικής για την προσβασιμότητα. Πρώτον, θα εξετασθούν οι νεότερες προκλήσεις που ανακύπτουν στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης και της ισότιμης πρόσβασης, όπως θα αποτυπωθούν μέσα από τις εισηγήσεις των ειδικών. Δεύτερον, θα αναδειχθεί η κλινική διάσταση της τεχνολογικής προόδου, όπου οι ιατροί θα κληθούν να εντάξουν καινοτόμες πρακτικές χωρίς να απομακρυνθούν από το ανθρώπινο μέτρο και την επιστημονική εγκράτεια. Τρίτον, θα φωτιστούν οι βιωμένες εμπειρίες των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, υπενθυμίζοντας ότι κάθε τεχνολογικό επίτευγμα θα αποκτά ουσιαστικό νόημα μόνον όταν θα ανταποκρίνεται σε πραγματικές, απτές ανάγκες της καθημερινότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο 26/11 και ώρες 17:00 με 21:00, στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (26ης Οκτωβρίου 64).

Για όσους/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα ηλεκτρονικά, μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο (live streaming): https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7041