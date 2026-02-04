Ημερίδα πρόληψης του καρκίνου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης», ενημερωτική ημερίδα με θέμα την πρόληψη του καρκίνου, από τις 09:00 έως τις 12:30μμ.

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) – Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ), υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και εστιάζει σε τέσσερις από τις συχνότερες μορφές καρκίνου, όπου η πρόληψη και ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορούν να σώσουν ζωές:

• Καρκίνος τραχήλου της μήτρας

• Καρκίνος μαστού

• Καρκίνος παχέος εντέρου

• Καρκίνος πνεύμονα

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας θα παρουσιάσουν:

• Τη σημασία του τακτικού προσυμπτωματικού ελέγχου

• Τους βασικούς παράγοντες κινδύνου και τρόπους μείωσής τους

• Σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης

• Τον ρόλο του τρόπου ζωής στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου

Θα δοθεί επίσης η δυνατότητα διαλόγου με το κοινό, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και την ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης.

Η πρόληψη αποτελεί το ισχυρότερο όπλο απέναντι στον καρκίνο. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, όπως η συγκεκριμένη ημερίδα, ενισχύεται η γνώση, καταρρίπτονται μύθοι και προάγεται η φροντίδα της υγείας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.