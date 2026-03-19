Ημερίδα για την ψηφιακή αυτοδιοίκηση με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του 34ου Money Show

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Αντιπεριφέρειας Μεταφορών και Επικοινωνιών, συνδιοργανώνει την ημερίδα «Smart Cities, Smart Regions 2: Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση και Αποδοτική Διακυβέρνηση», στο πλαίσιο του 34ου Money Show.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 10:00’ – 14:00’, στο Ballroom 1 του Hyatt Regency Thessaloniki.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΤΠΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη δημόσια διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προωθώντας τον διάλογο μεταξύ εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο μοντέλο ψηφιακής διακυβέρνησης, όπως:

– ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

– η αξιοποίηση και διάθεση ανοιχτών δεδομένων

– η κυβερνοασφάλεια και η ανθεκτικότητα του δημόσιου τομέα

– η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων

– η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών

– η παρουσίαση καλών πρακτικών από δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Στην ημερίδα αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς τεχνολογίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν πολιτικές, στρατηγικές και πρακτικές που συμβάλλουν στη δημιουργία πιο παραγωγικών και αποδοτικών πόλεων και περιφερειών.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, σε στελέχη του δημόσιου τομέα που υλοποιούν έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, σε εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πεδίο ανταλλαγής εμπειριών, παρουσίασης καλών πρακτικών και ανάπτυξης συνεργασιών, ώστε να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη χώρα και να ενισχυθεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πολίτη.