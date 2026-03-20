Ημερίδα για την κυβερνοασφάλεια από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή Κυρσανίδη

Η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει ημερίδα για την κυβερνοασφάλεια με τίτλο «Safe Web, Strong Future!».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, κατά τις ώρες 10:00’ – 12:30’, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».



Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές Λυκείων και Γυμνασίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των όμορων δήμων και έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την αναγνώριση ψηφιακών κινδύνων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.



Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει χαιρετισμούς εκπροσώπων της Περιφέρειας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκου Τζόλλα, καθώς και εισηγήσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες, στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και ακαδημαϊκούς με εμπειρία στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του γνωστού YouTuber DK (Δημήτρη Κυρσανίδη), ο οποίος θα απευθυνθεί στους μαθητές, μιλώντας τους για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την επιρροή των influencers, καθώς και τις προκλήσεις που δημιουργεί η υπερβολική ενασχόληση με τα social media στη ζωή των νέων.



Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας και την καλλιέργεια υπεύθυνης ψηφιακής συμπεριφοράς στους νέους.