Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: Στο Τοπικό Πολεοδομικό μας Σχέδιο αποφασίζουμε όλοι μαζί για το αύριο του τόπου μας

«Γυρίζουμε σελίδα για τον Δήμο μας. Μία σελίδα που την γράφουμε μαζί! Για εμάς, η γνώμη σας είναι πολύτιμη και μετράει!». Με αυτή τη φράση, ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης έδωσε το στίγμα της 2ης ανοιχτής ενημερωτικής συζήτησης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα τρία σενάρια που διαμορφώθηκαν, μέσα από το «πάντρεμα» των προτάσεων των πολιτών με τις προτάσεις της Υπηρεσίας αλλά και τις πρόνοιες της Νομοθεσίας.

«Για πρώτη φορά ο Δήμος μας με επιστημονική γνώση που μας παρέχουν οι άξιοι συνεργάτες μας θα διαμορφώσει οριστικά το μέλλον του με ένα πλαίσιο συγκεκριμένο για όλους και για όλα και μάλιστα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο και με τη σφραγίδα της απόλυτης ασφάλειας, καθώς το ΤΠΣ μας θα κυρωθεί εν τέλει με ΠΔ» είπε και ζήτησε από τους δημότες να συμμετέχουν στο διάλογο. Έκανε λόγο για «προνόμιο να αποφασίζουμε όλοι μαζί για το αύριο του τόπου μας», καθώς ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», που είναι το μεγάλο πρόγραμμα εκπόνησης ΤΠΣ σε όλη τη χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σημειωτέον ότι το υλικό της παρουσίασης θα αναρτηθεί διαδικτυακά στην ειδική Πλατφόρμα Συμμετοχής που διατηρεί το ΥΠΕΝ (https://polsxedia.ypen.gov.gr/) για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες κατόπιν της παρουσίασης, έτσι ώστε μέσω της πλατφόρμας αυτής να υποβληθούν τυχόν σχόλια και προτάσεις φορέων και κοινού.



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Λίτσα Φωκίδη» στο Δημαρχείο Πανοράματος, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (ΔΕ Πανοράματος, Πυλαίας, Χορτιάτη)». Την 2η ενημερωτική συνάντηση συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη σε συνεργασία με την εταιρεία MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως συντονιστή της μελέτης και εκπρόσωπο του αναδόχου σχήματος.

Η συμμετοχή των πολιτών, εκπροσώπων συλλόγων, φορέων και επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που κατέδειξε το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τον μελλοντικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που προβλήθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου, παρουσιάστηκαν τα προτεινόμενα εναλλακτικά σενάρια χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης της μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ) Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (ΔΕ Πανοράματος, Πυλαίας, Χορτιάτη).

Ακολούθησε δημόσιος εποικοδομητικός διάλογος για πάνω από 5 ώρες, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να εκφράσουν τις απόψεις τους, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού και βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος για το δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.



Σημειωτέον ότι η μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πυλαίας – Χορτιάτη αποτελεί μετεξέλιξη των προηγούμενων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και προβαίνει σε στρατηγικό και ρυθμιστικό σχεδιασμό για τις Δ.Ε. του Δήμου που αφορά κατόπιν της έγκρισής της με Προεδρικό Διάταγμα.

Η μελέτη εκπονείται με βάση:

– Το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς

– Τα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της περιοχής

– Το υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον

– Θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας

– Την εξυπηρέτηση του πληθυσμού από δίκτυα κοινής ωφέλειας

– Την επάρκεια των κοινόχρηστων χώρων

– Την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση κινδύνων και έκτακτων αναγκών.

Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικοί σχεδιασμοί της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των αρμόδιων Υπουργείων. Η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης περιλαμβάνει την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων για τη χωρική ανάπτυξη των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και τη διαμόρφωση τελικής πρότασης για:

– Την οργάνωση του αστικού και εξωαστικού χώρου

– Τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης

– Τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης, καθώς και

– Άλλα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.