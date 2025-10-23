Ιγν. Καϊτεζίδης: Τιμούμε τη θυσία των Ηρώων μας στους εθνικούς μας αγώνες

Με τη λαμπρότητα που αρμόζει στη θυσία και στη νίκη θα τιμηθεί και φέτος η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, σε ανάμνηση του αγώνα των Ελλήνων κατά των δυνάμεων του φασιστικού – ναζιστικού Άξονα το 1940.

«Κάθε τιμή στους εθνικούς μας αγώνες είναι πρωτίστως τιμή στη νεολαία αυτού του τόπου που πρωτοστατεί πάντοτε αυτοθυσιαστικά. Η ενότητα και η ομοψυχία στην κρίσιμη στιγμή, στον κοινό αγώνα για την Ελλάδα και για την Ελευθερία, αποτέλεσαν τη βάση τόσο για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 όσο και για το έπος του ’40. Μηνύματα με αξία διαχρονική και επίκαιρη, ακόμη και στον καιρό της ειρήνης, που τόσο έχουμε ανάγκη. Μακριά από διχασμούς, μπορούμε ενωμένοι να πετύχουμε τα πάντα!» δηλώνει ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, καλώντας τον κόσμο να συμμετέχει στις παρελάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να υψώσουν τη γαλανόλευκη στις αυλές και στα μπαλκόνια, τιμώντας την εθνική μας επέτειο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του εορτασμού οι πανηγυρικές εκδηλώσεις της Δευτέρας, ανήμερα της εθνικής επετείου, αρχίζουν από τις 10.00 π.μ. με επίσημη Δοξολογία στους κατά τόπους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου στις δημοτικές Κοινότητες Ασβεστοχωρίου και Φιλύρου, στη Δημοτική Αίθουσα “Ιωάννης Μανωλεδάκης” στο Χορτιάτη και στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου στην Εξοχή, στις 10.10 στο Πανόραμα με Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και στις 10.30 στην Πυλαία στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία.

Θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνες δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων στα τοπικά μνημεία των Ηρώων ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τις μαθητικές παρελάσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 10.45 το πρωί στο Πανόραμα, στις 11.00 στις Δημοτικές Κοινότητες Ασβεστοχωρίου, Χορτιάτη, Φιλύρου και Εξοχής, ενώ στην Πυλαία η εκκίνηση της μαθητικής παρέλασης θα δοθεί στις 11.45, με τη διοίκηση του δήμου να δίνει το «παρών» παντού, καθώς στις παρελάσεις θα παραβρίσκονται ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι του δήμου.