Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην τρίτη διαπεριφερειακή επίσκεψη μελέτης του έργου REFOCUS για τη βιώσιμη κινητικότητα

Στην τρίτη διαπεριφερειακή επίσκεψη μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REFOCUS στην Μπολόνια της Ιταλίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο REFOCUS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe 2021–2027, φέρνει κοντά Περιφέρειες και Δήμους από επτά ευρωπαϊκές χώρες, με κοινό στόχο τη βελτίωση των πολιτικών, καθώς και την ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών για τη βιώσιμη κινητικότητα. Ο βασικός σκοπός του έργου είναι να ενδυναμώσει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ώστε να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δίκαιες, καινοτόμες, συμμετοχικές και περιβαλλοντικά φιλικές πολιτικές μετακινήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και τις κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Κεντρικό ρόλο στο έργο κατέχουν τα εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Tools), τα οποία διευκολύνουν τη λήψη τεκμηριωμένων και αποτελεσματικών μέτρων για μετακινήσεις χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Η δυναμική συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην υλοποίηση των δράσεων του έργου REFOCUS συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας, που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση πιο “έξυπνων”, πράσινων και προσβάσιμων μετακινήσεων για όλους στην Κεντρική Μακεδονία.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης επίσκεψης μελέτης του έργου REFOCUS στην Μπολόνια, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με στελέχη από τον Δήμο Λαγκαδά και τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), συμμετείχαν σε θεματικές συνεδρίες και επιτόπιες ξεναγήσεις. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν εμπεριστατωμένα σχετικά με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια της Ιταλίας, όπως είναι:

η συλλογή και διαχείριση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Μοντέλου Κινητικότητας,

η οπτικοποίηση και αξιοποίηση δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών βάσει του προτύπου MaaS (Mobility as a Service),

η ανάπτυξη του Ψηφιακού Διδύμου VERA, ενός σύγχρονου εργαλείου προσομοίωσης για τον σχεδιασμό πολιτικών μετακινήσεων. Τα μέλη της αποστολής είχαν, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθούν σημαντικούς κόμβους καινοτομίας:

το Κέντρο Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF),

το CINECA, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υπολογιστικής στην Ευρώπη και έδρα του υπερυπολογιστή Leonardo (HPC) και

τον Πύργο Ελέγχου Συλλογής Δεδομένων σε Πραγματικό Χρόνο, που συμβάλλει στην παρακολούθηση και τη ρύθμιση των κυκλοφοριακών ροών.

Η επίσκεψη μελέτης ολοκληρώθηκε με περιήγηση στη Ζώνη Ήπιας Κυκλοφορίας / Ζώνη Χαμηλών Εκπομπών στο ιστορικό κέντρο της Μπολόνια, όπου εφαρμόζονται πρωτοποριακές πολιτικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο REFOCUS, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον επίσημο ιστότοπο: https://www.interregeurope.eu/refocus