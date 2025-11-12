Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε δράσεις τουριστικής προβολής στο Λονδίνο

Με δυναμική και ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη φετινή Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής, τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, προώθησε ενιαία το τουριστικό προϊόν της Κεντρικής Μακεδονίας, με έμφαση στη βιωσιμότητα, στην αυθεντική εμπειρία και στη συνδυαστική τουριστική ανάπτυξη.

Η αποστολή πραγματοποίησε πληθώρα επαφών και επαγγελματικών ραντεβού με εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, τουριστικών πρακτορείων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία και στην τεχνολογία του τουρισμού. Οι συναντήσεις αυτές άνοιξαν δρόμους για νέες συνέργειες και συνεργασίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή τουριστική εμβέλεια της Περιφέρειας.

Παράλληλα με την έκθεση, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας οργανώθηκαν στοχευμένες B2B συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες. Η δράση αυτή έδωσε την ευκαιρία για ενισχυμένη προβολή των προορισμών της Κεντρικής Μακεδονίας και συνέβαλε ουσιαστικά στη διεύρυνση των επαγγελματικών συνεργασιών με σημαντικούς παράγοντες του διεθνούς τουρισμού.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει σταθερά να επενδύει σε στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, με σκοπό την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η στρατηγική εξωστρέφειας της Περιφέρειας επισφραγίστηκε με την απονομή δύο σημαντικών βραβείων στο πλαίσιο των Greek Travel Awards 2024, που διοργάνωσε το Γραφείο ΕΟΤ Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας για τρίτη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο της WTM στο Λονδίνο.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τιμήθηκε με δύο κορυφαία βραβεία, καθώς η Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε ως ο καλύτερος city break προορισμός και η Olympus Riviera ως ο καλύτερος αναδυόμενος προορισμός. Η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χταζηβασιλείου παρέλαβε τις διακρίσεις, υπογραμμίζοντας τη συλλογική προσπάθεια όλων των φορέων του τουρισμού της περιοχής, ενώ παράλληλα παραχώρησε συνέντευξη για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής στο τοπικό κανάλι Hellenic TV του Λονδίνου.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου τόνισε: «Η παρουσία μας στη WTM επιβεβαίωσε ότι η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης. Με σχέδιο, συνεργασία και συνέπεια, προβάλλουμε τη μοναδικότητα κάθε Περιφερειακής μας Ενότητας, ενισχύοντας παράλληλα τη συνολική ταυτότητα της περιοχής μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, προσελκύοντας επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και προωθώντας έναν τουρισμό βιώσιμο, αυθεντικό και ανοιχτό σε όλους».