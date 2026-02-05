Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύει την ΕΛΑΣ με καινούργια οχήματα και εξοπλισμό

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξοπλίζει τις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής με οχήματα, υλικά και μέσα, προκειμένου να ενισχυθεί αποφασιστικά η οδική ασφάλεια σε όλο το οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά υπέγραψε τη σχετική απόφαση για την «Ενίσχυση ενεργητικής οδικής ασφάλειας Περιφερειακού συστήματος μεταφορών», η οποία αφορά στην προμήθεια αστυνομικού εξοπλισμού για την αύξηση του επιπέδου της ασφάλειας του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συνεχή και πολύπλευρη αστυνόμευσή του, όπως και στην ευαισθητοποίηση των οδηγών για την ασφαλή χρήση των μεταφορικών μέσων τους.

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύει με συνέπεια την Ελληνική Αστυνομία, διότι επενδύει στη βελτίωση της ασφάλειας για όλους τους συμπολίτες μας. Στη νέα μας απόφαση διαθέτουμε περίπου 5 εκ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να προμηθεύσουμε με τον αναγκαίο εξοπλισμό τις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΛΑΣ, για να έχουν όλα τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να φροντίσουν για την ασφάλεια των μετακινήσεων όλων μας. Σε αυτό το πλαίσιο οι αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής μας θα αποκτήσουν περίπου 100 καινούργια υπηρεσιακά οχήματα, αλλά και σύγχρονα μέσα αστυνόμευσης του οδικού δικτύου, ώστε να περιορίσουμε τη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων ακόμα περισσότερο. Κύριο μέλημά μας είναι να συνδράμουμε αποτελεσματικά στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας, να εδραιωθεί το αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία και να βελτιώσουμε έτσι την ποιότητα ζωής όλων. Οι δρόμοι μας μπορούν και θα γίνουν πιο ασφαλείς για όλους, κατοίκους και επισκέπτες».

Ο εξοπλισμός που θα αποκτήσει η Ελληνική Αστυνομία μέσω του συγκεκριμένου έργου είναι ο εξής:

-Αστυνομικά δίκυκλα υπηρεσιακού χρωματισμού (23).

-Επιβατικά αστυνομικά αυτοκίνητα υπηρεσιακού κι ελεύθερου χρωματισμού (41).

-Αστυνομικά αυτοκίνητα SUV 4X4 υπηρεσιακού κι ελεύθερου χρωματισμού (26).

-Γερανοφόρα Φορτηγά με πλατφόρμα και ανατρεπόμενα οχήματα υπηρεσιακού χρωματισμού (8).

-Ασύρματοι πομποδέκτες αυτοκινήτων (75).

-Φορητά ραντάρ (18).

-Αλκοολόμετρα (40).

-Γυαλιά-σετ προσομοίωσης μέθης (4).

-Συσκευή προσομοίωσης ανατροπής – ατυχημάτων και ζώνης (1).