Η Καλαμαριά στέλνει ηχηρό μήνυμα εναντίον της βίας κατά των γυναικών: Δεκαήμερο ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δράσης

Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), ο Δήμος Καλαμαριάς, σταθερά προσανατολισμένος στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας, υλοποιεί από τις 23 Νοεμβρίου έως τη 1 Δεκεμβρίου ένα πλήρες και στοχευμένο πλέγμα δράσεων διάρκειας μίας εβδομάδας. Στόχος είναι η ενημέρωση, η πρόληψη, αλλά και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε κάθε μορφή βίας.

Κεντρικές δράσεις

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 – Κεντρική Δράση (10.00-13.00)

Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού (Πλατεία Δημαρχείου)

Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με το Κέντρο Γυναικών «Ίριδα» διοργανώνει την κεντρική δράση ενημέρωσης με τίτλο «Βία κατά των Γυναικών: Μπορείς να είσαι μέρος της λύσης». Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του πολίτη–θεατή (bystander), προωθώντας το μήνυμα πως κάθε πολίτης μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 – Θεατρική Παρέμβαση & Έκθεση Ζωγραφικής (21.00)

Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη»

Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «ΒΙΑ/ΖΩ» από τη Θεατρική Ομάδα «Κύκλος Ζωής», σε συνεργασία με την Πρότυπη Σχολή Χορού Δήμου Καλαμαριάς και το Επαγγελματικό Εργαστήρι Social Body Lab. Παράλληλα, θα λειτουργήσει έκθεση ζωγραφικής του Κέντρου Γυναικών «Ίριδα» με τίτλο: «Όλες για Μία και Μία για Όλες», αναδεικνύοντας ιστορίες, σύμβολα και μηνύματα ενδυνάμωσης.

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 – Παράσταση για την Έμφυλη και Διαδικτυακή Βία (18.00)

Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Σταύρος Κουγιουμτζής»

Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης #Support_Hara, παραγωγής του «Μικρού Βορρά» σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα». Η παράσταση εστιάζει στη σύγχρονη πραγματικότητα της διαδικτυακής παρενόχλησης και της έμφυλης βίας.

Δράσεις εκπαίδευσης και πρόληψης

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 – Βιωματική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα»

Εργαστήριο με τίτλο «Έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις: Ο ρόλος τους στην εκπαίδευση». Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την αναγνώριση έμφυλων στερεοτύπων και την προώθηση της συμπερίληψης στα σχολεία.

Δράσεις Ενημέρωσης

Παρεμβάσεις στα ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμαριάς

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαμαριάς πραγματοποιεί ενημερωτικές επισκέψεις στα ΚΑΠΗ με θέμα «Η βία κατά των γυναικών και πώς την αντιμετωπίζουμε». Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 19/11 (Δ’ ΚΑΠΗ), 24/11 (Γ’ ΚΑΠΗ), 25/11 (Α’ ΚΑΠΗ), 26/11 (Ε’ ΚΑΠΗ), 27/11 (Β’ ΚΑΠΗ).

Οι συναντήσεις στοχεύουν στην ενημέρωση και ενδυνάμωση των μελών, με έμφαση στις μορφές κακοποίησης, στους διαθέσιμους φορείς υποστήριξης και στους πρακτικούς τρόπους πρόληψης και προστασίας.

Τo δεκαήμερο δράσεων αποτελεί συνέχεια μιας σταθερής, συστηματικής και στοχευμένης προσπάθειας του Δήμου για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, την προώθηση της ισότητας και την ενίσχυση κάθε γυναίκας που χρειάζεται υποστήριξη.

Με συνεργασία, ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών, η Καλαμαριά στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Καμία γυναίκα μόνη – η βία δεν έχει θέση στην κοινωνία μας.