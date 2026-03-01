Η Αθηνά Αηδονά στις εκδηλώσεις για την 148η επέτειο από την Επανάσταση του Ολύμπου

Στις εκδηλώσεις για την 148η επέτειο από την Επανάσταση του Ολύμπου, στο Λιτόχωρο Πιερίας, παραβρέθηκε σήμερα το πρωί η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Η κ. Αηδονά, συνοδευόμενη από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λιτοχώρου και την επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ηρώων, όπου και κατέθεσε στεφάνι.

Σε δήλωσή της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε: «Με σεβασμό και υπερηφάνεια τιμούμε την 148η επέτειο από την Επανάσταση του Ολύμπου. Αποτίνουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές που ύψωσαν το ανάστημά τους για την ελευθερία, σφραγίζοντας την ιστορία και εμπνέοντας τις επόμενες γενιές. Κρατώντας ζωντανό το παράδειγμά τους, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, ενότητα και ευθύνη για μια Κεντρική Μακεδονία ισχυρή, δημιουργική και με προοπτική για όλους».