MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Αθηνά Αηδονά στις εκδηλώσεις για την 148η επέτειο από την Επανάσταση του Ολύμπου

|
THESTIVAL TEAM

Στις εκδηλώσεις για την 148η επέτειο από την Επανάσταση του Ολύμπου, στο Λιτόχωρο Πιερίας, παραβρέθηκε σήμερα το πρωί η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Η κ. Αηδονά, συνοδευόμενη από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λιτοχώρου και την επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ηρώων, όπου και κατέθεσε στεφάνι.

Σε δήλωσή της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε: «Με σεβασμό και υπερηφάνεια τιμούμε την 148η επέτειο από την Επανάσταση του Ολύμπου. Αποτίνουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές που ύψωσαν το ανάστημά τους για την ελευθερία, σφραγίζοντας την ιστορία και εμπνέοντας τις επόμενες γενιές. Κρατώντας ζωντανό το παράδειγμά τους, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, ενότητα και ευθύνη για μια Κεντρική Μακεδονία ισχυρή, δημιουργική και με προοπτική για όλους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Modern Cinderella: Έχω άγχος μήπως κάποιος με πλησιάζει για τα χρήματα μου, προσέχω όμως

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Διάγγελμα Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα συνεχίσει να χτυπά σκληρά, το νέο συμβούλιο ηγεσίας ξεκίνησε τις εργασίες του

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Η Κατερίνα Καραβάτου σε μια εντελώς διαφορετική έναρξη: Είναι μια άλλη συνθήκη από αυτές που έχουμε συνηθίσει

ΔΕΘ 2 ώρες πριν

Εντυπωσιακή προσέλευση Βαλκάνιων εμπορικών επισκεπτών στην Artozyma – Έντονο το ενδιαφέρον για την AIJS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Βασάλος για Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα, έχει προχωρήσει τη ζωή της