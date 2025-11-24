Γιαννιτσά: Αντιπλημμυρικά έργα στην Τάφρο 66 και στον Ποταμό Λουδία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Υπογράφηκε σήμερα, παρουσία της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνάς Αηδονά, η σύμβαση για το έργο ενίσχυσης της αντιπλημμυρικής προστασίας που παρέχουν η Τάφρος–Διώρυγα 66 και ο ποταμός Λουδίας στην περιοχή της τέως λίμνης Γιαννιτσών. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, προϋπολογισμού άνω των 46 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά στα 120 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας των δύο αυτών αποδεκτών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Πάρη Μπίλια, των Περιφερειακών Συμβούλων Ημαθίας Στέργιου Μουρτζίλα και Συρμούλας Τζήμα–Τόπη, του Δημάρχου Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη, του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη, καθώς και του εκπροσώπου του Δημάρχου Νάουσας, Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Αστυνομίας Αντώνη Μπέζου.

Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση της μέγιστης δυνατής παροχετευτικότητας και της βέλτιστης υδραυλικής λειτουργίας της Τάφρου 66 και του ποταμού Λουδία, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στις παρακείμενες περιοχές. Οι δύο αυτοί τεχνικοί αποδέκτες παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα γεωμετρίας και μειωμένης διοχετευτικότητας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα πλημμυρών.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

• Αποκατάσταση πυθμένα και κοίτης με εκτεταμένο καθαρισμό.

• Διευθέτηση και αποκατάσταση των αναχωμάτων.

• Προστασία των πρανών από διάβρωση.

• Επένδυση και αναδιαμόρφωση της όχθης σε σημεία τεχνικών έργων.

• Κατασκευή μικρών τεχνικών παρεμβάσεων.

• Διαμόρφωση προσβάσεων στην κοίτη σε επιλεγμένα σημεία.

• Διατάξεις ελεγχόμενης υπερχείλισης.

Οι εργασίες καλύπτουν, για την Τάφρο 66, το τμήμα από την εκβολή του ποταμού Αλμωπαίου (περιοχή Σκύδρας – Λιποχωρίου – Μαυροβουνίου) έως την εκβολή της στον Αλιάκμονα, συνολικού μήκους περίπου 34 χιλιομέτρων. Για τον ποταμό Λουδία αφορούν το τμήμα από τη γέφυρα της επαρχιακής οδού Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών (περιοχή Ναυτικού Ομίλου Γιαννιτσών) έως τις εκβολές του στη θάλασσα, μήκους περίπου 38 χιλιομέτρων.

Στην τοποθέτησή της, λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης, η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά δήλωσε: «Σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Τάφρο 66 και στον ποταμό Λουδία. Προχωρούμε σε έναν γενναίο καθαρισμό και σε στοχευμένες υποδομές, ώστε να μη ζήσουμε ξανά τα επεισόδια ρύπανσης και πλημμυρών του παρελθόντος, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και τα δύο αλληλένδετα υγροτοπικά συστήματα. Η Περιφέρεια εξασφάλισε χρηματοδότηση περίπου 46 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση του έργου. Με την παρέμβασή μας ενισχύουμε ουσιαστικά την αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή της τέως λίμνης Γιαννιτσών και ευρύτερα, διασφαλίζοντας ζωές και περιουσίες. Θέλω να συγχαρώ όσους εργάστηκαν μεθοδικά και με συνέπεια για να φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη λύση σε ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα. Οι εργασίες αφορούν συνολικά 72 χιλιόμετρα και θα πραγματοποιηθούν με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura. Η καλή συνεργασία όλων απέφερε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης ανέφερε: «Έναν αιώνα μετά, γίνεται πράξη ένα έργο μεγάλης αξίας για τους συμπολίτες μας, ώστε η Τάφρος 66 και ο Λουδίας να γίνουν και πάλι πλήρως λειτουργικοί και να αποφευχθούν πιθανές πλημμύρες. Η μελέτη του έργου ξεκίνησε το 2014 από τον τότε Περιφερειάρχη και σημερινό Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα και σήμερα παίρνει “σάρκα και οστά”. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, η κάθε δυνατή βροχή μας προκαλούσε αγωνία για πιθανές καταστροφές. Με διαρκείς παρεμβάσεις καθαρισμού τάφρων και ρεμάτων και με έργα θωράκισης, καταφέραμε να είμαστε πλέον ασφαλείς. Το σημερινό έργο δίνει οριστική λύση και αναβαθμίζει σημαντικά την περιοχή. Ευχαριστώ θερμά την Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Πάρη Μπίλια και όλους τους συνεργάτες που εργάστηκαν με συνέπεια. Συνεχίζουμε».

Στη σημασία του έργου αναφέρθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή, η οποία το 1979 πλήρωσε «φόρο αίματος» με τρία θύματα και τεράστιες καταστροφές από την υπερχείλιση της Τάφρου 66.