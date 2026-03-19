Εξώδικο στον δήμο Θεσσαλονίκης για την επιχειρούμενη συστέγαση του 5ου και 89ου δημοτικού σχολείου

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 89ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου με κοινή ανακοίνωση τους, εκφράζουν την έντονη ανησυχία και τις αντιρρήσεις τους για τις εξελίξεις σχετικά με τις εργασίες που προγραμματίζονται στο σχολικό συγκρότημα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, καθώς και για τα σχέδια μετεγκατάστασης του 89ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στον ίδιο χώρο.

Όπως αναφέρεται στην κοινή σχετική ανακοίνωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου και του 89ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκη:

«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου έχει ήδη αποστείλει εξώδικο προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας τις ενστάσεις του και ζητώντας επίσημες και έγγραφες απαντήσεις σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προγραμματίζεται να υλοποιηθεί το έργο κατεδάφισης και ανέγερσης νέας σχολικής πτέρυγας, εν μέσω σχολικής χρονιάς! Μέχρι σήμερα, δεν έχει δοθεί καμία έγγραφη απάντηση που να διασφαλίζει ρητά ότι η εκτέλεση των εργασιών δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο. Πιθανολογήθηκε μάλιστα ότι, κατά τη διάρκεια των εργασιών, και ενώ το σχολείο θα μετατραπεί σε “εργοτάξιο”, ενδέχεται τα μαθήματα να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, γεγονός που βρίσκει αντίθετους τους γονείς, καθώς πολλοί γονείς εργάζονται και αδυνατούν να υποστηρίξουν την παρακολούθηση των μαθημάτων, ενώ άλλοι δεν διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη διαδικασία αυτή. Για τους λόγους αυτούς οι γονείς απαιτούν από τον Δήμο να απέχει άμεσα και εφεξής από κάθε περαιτέρω πράξη, εργασία κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

Παράλληλα από κοινού οι σύλλογοι γονέων, εκφράζουμε την έκπληξή μας και σοβαρές επιφυλάξεις για την “προγραμματισμένη” σύμφωνα με τη Δημαρχία, μετεγκατάσταση του 89ου Δημοτικού Σχολείου στον χώρο του 5ου Δημοτικού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε υπερσυγκέντρωση περίπου 265 μαθητών (!) σε έναν ήδη περιορισμένο και μικρό προαύλιο χώρο που δεν χωράει σχεδόν ούτε τα παιδιά του 5ου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την ποιότητα της καθημερινής σχολικής ζωής και, κυρίως, την ασφάλεια των παιδιών.

Συνεπώς, αντί για σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις για το 89ο Δημοτικό Σχολείο ο Δήμος προτείνει:

την κατάργηση δύο σχολικών μονάδων και συγχώνευση σε μία καινούργια,

στοίβαξη μαθητών στα μισά τετραγωνικά της σχολικής αυλής,

αναστάτωση της σχολικής καθημερινότητας

και επικίνδυνες συνθήκες προαυλισμού και παιχνιδιού για όλα τα παιδιά.

Ταυτόχρονα δημιουργείται μία συνθήκη ακραίας επικινδυνότητας για τα παιδιά του 5ου Δημοτικού Σχολείου που θα πρέπει να κάνουν μάθημα, σχολικές εορτές, να παίζουν και να προαυλίζονται δίπλα σε ένα εργοτάξιο.

Υπενθυμίζουμε ότι το 89ο Δημοτικό επί της Βασιλίσσης Όλγας, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά χωρίς προβλήματα και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό εργασίες ενίσχυσης και συντήρησης από τον Δήμο πριν από κάποιους μήνες.

Συνεχίζουμε λοιπόν να ζητάμε να παραμείνει το 89ο στη θέση που είναι σήμερα και να γίνει σε κατάλληλο χρόνο βελτίωση ή και ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού κτηρίου στο οικόπεδο του. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε συστέγαση σε υπάρχον σχολείο που θα έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά και των δύο δημοτικών σχολείων να βρεθούν σε πολύ χειρότερες και επισφαλείς συνθήκες!

Καλούμε τον Δήμο Θεσσαλονίκης να δώσει άμεσα σαφείς και έγγραφες απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματα που έχουν τεθεί και να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στις σχολικές υποδομές θα γίνει με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

Απαιτούμε έγκαιρη ενημέρωση πριν από οποιαδήποτε εργασία και όχι αιφνιδιαστικές κινήσεις όπως οι εργασίες για τις εδαφικές τομές που πραγματοποιήθηκαν ξαφνικά και απροειδοποίητα στον προαύλιο χώρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Να σημειωθεί ότι έχει ήδη εκδοθεί άδεια κατεδάφισης της παλιάς πτέρυγας του 5ου Δημοτικού Σχολείου, και προφανώς επίκειται η κατεδάφισή της, χωρίς να έχει ενημερωθεί κατ’ ουδένα τρόπο η μαθητική κοινότητα του 5ου Δημοτικού Σχολείου, οι γονείς των παιδιών και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων!

Για εμάς, το ζήτημα είναι απλό: Τα παιδιά μας αξίζουν ασφαλή σχολεία, επαρκείς χώρους και συνθήκες μάθησης αντάξιες των αναγκών τους. Ωστόσο, οι μέχρι σήμερα επιλογές της Δημοτικής Αρχής δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες ως προς το κατά πόσο διασφαλίζονται αυτές οι προϋποθέσεις.