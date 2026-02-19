MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έτσι θα γιορτάσει τα κούλουμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης – Οι εκδηλώσεις ανά κοινότητα

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και πατροπαράδοτα έθιμα θα γιορταστούν και φέτος, ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, 23 Φεβρουαρίου 2026, τα Κούλουμα στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης και στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας.

Συγκεκριμένα:

Γ΄ Δημοτική Κοινότητα

Στην Πλατεία Τσιάτρα, στο Σέιχ Σου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων με τη διανομή παραδοσιακών εδεσμάτων και χαρταετών. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν: Παραδοσιακή μουσική ορχήστρα και θα συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της πόλης.

Δ΄ Δημοτική Κοινότητα

Στην Πλατεία Μικρασιατικού & Θρακικού Ελληνισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας, (Γρ. Λαμπράκη και Κλεάνθους 57) από τις 11:00 έως τις 15:00. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων Τούμπας, συνοδεία ζωντανής ορχήστρας και διανομή νηστίσιμων εδεσμάτων και κρασιού στους παρευρισκόμενους.

Ε΄ Δημοτική Κοινότητα

Στο άλσος της Νέας Ελβετίας, από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει την αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων (διανομή παραδοσιακών εδεσμάτων κ.ά.), καθώς και τη συμμετοχή παραδοσιακών χορευτικών σχημάτων

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας

Στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας, από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00, με κρασί, εδέσματα, μουσική και τη συμμετοχή της Εθελοντικής Χορευτικής Ομάδας Τριανδρίας.

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο στα Σπάτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη για το μέλλον της ΔΕΘ – Συγκεντρώθηκαν οι 23.000 υπογραφές

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Πούτιν: Απαράδεκτο το αμερικανικό εμπάργκο στην Κούβα

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Λυκόσκυλο εισβάλλει σε πίστα σκι και τρέχει δίπλα σε αθλήτριες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει για 7 ώρες από σήμερα τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών του Fly over

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Χιονοστιβάδα στην Καλιφόρνια: Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ