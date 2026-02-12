MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων σήμερα και αύριο στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων (κινδύνου, ρυθμιστικών και πληροφοριακών) σε διάφορα σημεία στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Θα γίνει ολιγόωρος αποκλεισμός στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, εφ’ όσον απαιτείται.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εσωτερική Περιφερειακή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ελένη Φουρέιρα: Στην Αλβανία έφτιαχνε το ψωμί η μαμά μου και δεν είχα ξαναζήσει να τρώω ψωμί από φούρνο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Γιώργος Γεράρδος: Πέθανε ο ιδρυτής της εταιρείας “Πλαίσιο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Έκλεψαν κρέατα, τυριά και μετρητά από κρεοπωλείο στην Εύβοια

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία και σήμερα στις Συκιές

ΕΘΝΙΚΑ 16 ώρες πριν

Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης – “Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας”, δήλωσε ο Ερντογάν λίγο πριν την συνάντηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Δημήτρης Νατσιός: Να ανακαλέσει η κυβέρνηση την απέλαση του Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλί