MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης (κλάδευση δέντρων και κοπή βλάστησης) σε τμήματα της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 και με διάρκεια μίας εβδομάδας, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.     

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη Μηχανιώνα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκληρίζει συνειδητά την ελληνική κτηνοτροφία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διπλασιάστηκαν οι απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων το 2025 σε σχέση με το 2024

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Σοκ στην Κυπαρισσία: Πέθανε αιφνιδίως τρίχρονο αγόρι – Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με δύσπνοια και βήχα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Κερδίζει τη μάχη το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το σιντριβάνι στην Καλλιθέα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Φλωρίδης κατά Βενιζέλου για το άρθρο 86: Θα χάσει κατά κράτος αν ανοίξει η συζήτηση για τις παραπομπές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Άρτα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 35χρονη μητέρα