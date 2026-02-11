MENOY

Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης (κλάδευση δέντρων και κοπή βλάστησης) σε τμήματα της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 και με διάρκεια μίας εβδομάδας, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη Μηχανιώνα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

