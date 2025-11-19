Εργασίες “λίφτινγκ” στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, δείτε φωτογραφίες

Σε ένα σύνολο παρεμβάσεων, που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των πολιτών στη δυτική είσοδο της πόλης και να ενισχυθεί ο δημόσιος χώρος προχωρά η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Αυτό το διάστημα είναι σε εξέλιξη εργασίες στη Β’ Δημοτική Κοινότητα, στην περιοχή της Ξηροκρήνης, και σε δρόμους, όπως η Μ. Θεοδωράκη, η Σαπφούς, η Μοναστηρίου, η Φιντίου, η Μοναχού Σαμουήλ κ.ά.

Ειδικότερα, θα δημιουργηθούν 50 νέες ράμπες για τα άτομα με αναπηρία, θα γίνουν εκτεταμένες ανακατασκευές πεζοδρομίων με οδηγούς τυφλών, θα παραδοθεί μία νέα παιδική χαρά στην οδό Κώττα Ρούλια, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις βελτίωσης φωτισμού, θα τοποθετηθούν 100 νέα παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους και θα φυτευτούν 350 νέα δέντρα.

«Με συνέπεια και μεθοδικότητα προχωράμε σε έργα που αλλάζουν τον δημόσιο χώρο και κάνουν τις γειτονιές της δυτικής Θεσσαλονίκης καλύτερες για όλους», αναφέρει, σε σχετική ανάρτηση, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.