Επίτιμος Δημότης Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης

Επίτιμος Δημότης Θεσσαλονίκης ανακηρύσσεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 5 Απριλίου στις 17.00, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα υποδεχθεί στο Δημαρχείο της πόλης και θα απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Δημότη στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η τελετή θα λάβει χώρα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος).