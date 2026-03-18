Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Θέρμης

Την επανασύσταση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θέρμης σηματοδοτεί η ορκωμοσία των 18 δημοτικών αστυνομικών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης. Η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θέρμης αριθμεί 20 άτομα, όμως δύο εξ αυτών δεν αποδέχθηκαν το διορισμό τους και οι θέσεις τους θα αναπληρωθούν το προσεχές διάστημα από τους επιλαχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Η τελετή ορκωμοσίας έγινε ενώπιον του δημάρχου, Θεόδωρου Παπαδόπουλου, παρουσία και συγγενών των δημοτικών αστυνομικών.

Κατά την ομιλία του ο δήμαρχος, αφού τους καλωσόρισε ανέφερε ότι ο δήμος είχε δημοτική αστυνομία με 12 άτομα προσωπικό η οποία καταργήθηκε βίαια. Σημείωσε πως «ο Δήμος Θέρμης, με σχεδόν 56.000 κατοίκους, 400.000 στρέμματα έκταση και 17 οικισμούς έχει ανάγκη τη Δημοτική Αστυνομία προκειμένου να υπάρχει ευταξία και εύρυθμη λειτουργία σε όλες τις κοινότητες».

Επισήμανε, παράλληλα, πως ο Δήμος διαθέτει πλεονεκτήματα ως προς την επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. «Κατ’ αρχάς έχουμε εμπειρία από λειτουργία Δημοτικής Αστυνομίας, αφού υπήρχε και στο παρελθόν. Επίσης, έχουμε ήδη προϊστάμενο στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, τον Μιχάλη Αλλαγιώτη, έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία ο οποίος διηύθυνε τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διαθέτουμε, επίσης, στη θέση του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, αρμόδιου για τη Δημοτική Αστυνομία, ένα εμπειρότατο, πρώην στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Θωμά Γέρμανο ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Ήδη, με την καθοδήγησή τους έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για την προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Έχουμε ετοιμάσει, επίσης, το χώρο στο Νέο Ρύσιο όπου θα είναι η έδρα της».

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, Μιχάλης Αλλαγιώτης καλωσόρισε τους δημοτικούς αστυνομικούς, επισημαίνοντας ότι “πέρα από την πόρτα του δημάρχου και η δικιά μου πόρτα θα είναι ανοιχτή και σε προσωπικό επίπεδο αν χρειαστείτε κάτι. Θα σας τονίσω επίσης, το άλλο που είπε ο δήμαρχος, ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία παρέμβαση από κανέναν στην υπηρεσία και στο έργο σας. Κάποιοι είστε από εδώ, οι περισσότεροι δεν είστε, κι αυτό είναι καλό, διότι δεν υπάρχουν γνωριμίες, πιέσεις και τα λοιπά. Σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία και θα είμαστε εδώ καθημερινά, να τα λέμε, μέχρι να πάτε για εκπαίδευση και να γυρίσετε για να αναλάβετε και επίσημα υπηρεσία. Καλή αρχή λοιπόν σε όλους σας”.