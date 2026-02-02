Ενός λεπτού σιγή στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης για τις τραγωδίες με τους φίλους του ΠΑΟΚ και τις εργαζόμενες στη “Βιολάντα”

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πέντε γυναικών που σκοτώθηκαν στο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα και των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στους δρόμους της Ρουμανίας κράτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης, στη σημερινή του τακτική συνεδρίαση.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρος Βούγιας, έκανε λόγο για δύο τραγωδίες και για μία «καταστροφική εβδομάδα» που συγκλόνισαν τη χώρα προσθέτοντας πως ο δήμος Θεσσαλονίκης στέκεται με «απέραντο σεβασμό δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων».