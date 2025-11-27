Εκδήλωση του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη σε συνεργασία με το ΑΠΘ με θέμα “Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη: Ευκαιρίες και Προοπτικές’

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Τουρισμού, σε συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν ημερίδα για τις σύγχρονες προκλήσεις και δυνατότητες της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο Πυλαίας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αφορμή για τη διοργάνωση αποτελεί το σύμφωνο συνεργασίας που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024, μεταξύ του Δήμου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας ουσιαστικής και στρατηγικής σύμπραξης ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η συγκεκριμένη ημερίδα αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, τεκμηριωμένου και βιώσιμου μοντέλου τοπικής τουριστικής ανάπτυξης, και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου για τουριστική αναβάθμιση και εξωστρέφεια.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των προοπτικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στον Δήμο, στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης του ΑΠΘ και στην προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής, με έμφαση σε σύγχρονες, πράσινες και καινοτόμες πρακτικές.

Στο πάνελ συμμετέχουν διακεκριμένοι καθηγητές και ερευνητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Καθηγήτρια ΑΠΘ – Έξυπνη και πράσινη μετάβαση στον τουρισμό

Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, Καθηγητής ΑΠΘ – Αθλητικός τουρισμός

Αντώνης Κοκκινάκης, Καθηγητής ΑΠΘ – Περιβαλλοντικός & περιπατητικός τουρισμός

Αντιγόνη Ζαφειράκου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ – Βιώσιμες υποδομές και έργα

Μαριάνθη Τσακαλδήμη, Επίκ. Καθηγήτρια ΑΠΘ – Πράσινες διαδρομές και αστική δασοκομία

Χαρίτα Βλάχου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ – Γαστρονομικός τουρισμός και αγροδιατροφή

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού, φορείς της αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, συλλογικότητες και πολίτες που ενδιαφέρονται για ένα σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης.

«Ο τόπος μας διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό φύσης και ιστορίας. Σε μια εποχή που ο τουρισμός αλλάζει, εμείς επιλέγουμε να τον δούμε μέσα από το πρίσμα της βιωσιμότητας, της ποιότητας και της προστασίας του φυσικού μας πλούτου. Η συνεργασία μας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν αποτελεί για εμάς μια τυπική θεσμική πράξη, αλλά μια επένδυση στο μέλλον και στη γνώση. Θέλουμε έναν Δήμο που να αναπτύσσεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά του, έναν τόπο που θα παραδώσουμε καλύτερο στις επόμενες γενιές, και η σημερινή ημερίδα είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε σε μήνυμα του ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.