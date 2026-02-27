MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

|
THESTIVAL TEAM

Σειρά εκδηλώσεων διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με στόχο την ανάδειξη της σύγχρονης γυναικείας εμπειρίας και την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για την ισότητα, τη συμπερίληψη και τον σεβασμό στα δικαιώματα των γυναικών.

Οι δράσεις αναδεικνύουν ιστορίες αγώνα, αντοχής και δημιουργίας, υπογραμμίζοντας ότι οι γυναίκες που συμμετέχουν δεν είναι «αόρατες», αλλά ενεργά υποκείμενα αλλαγής.

Εκδήλωση: «Αόρατες στο περιθώριο, δυνατές στο φως»  3 Μαρτίου 2026 στις 18:00 στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης», στο Δημαρχιακό Μέγαρο .

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσωπικές μαρτυρίες γυναικών, μουσικό διάλειμμα και φωτογραφικές παρεμβάσεις, εστιάζοντας σε ζητήματα κοινωνικής ένταξης, ανισοτήτων και καθημερινών αγώνων.

Έκθεση Εικαστικών Έργων «Η ΓΥΝΑΙΚΑ»  5–12 Μαρτίου,  10:00–21:00, στο Φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Εγκαίνια: Πέμπτη 5 Μαρτίου, 19:00

Η έκθεση συνδιοργανώνεται με τον Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος (ΣΚΕΤΒΕ) και παρουσιάζει έργα σύγχρονων δημιουργών με θέμα τη γυναικεία ταυτότητα, τη δύναμη και τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία.

Εκδήλωση: «Στα βήματα των γυναικών της Θεσσαλονίκης από το χθες στο σήμερα» 10 Μαρτίου στις 18:00 στην  Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης (Εθν. Αμύνης 27).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) και περιλαμβάνει εισηγήσεις και παρεμβάσεις από γυναίκες επιστήμονες, επαγγελματίες και κοινωνικά ενεργά πρόσωπα.

Κοινός άξονας και των τριών εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη γυναικών που δεν είναι απαραίτητα γνωστές ή προβεβλημένες, αλλά έχουν διανύσει σημαντικές προσωπικές και κοινωνικές διαδρομές. Οι γυναίκες που αναδεικνύονται μέσα από τις δράσεις αυτές, δεν είναι οι «αόρατες» της κοινωνίας, αλλά είναι γυναίκες που πάλεψαν, άντεξαν και συνεχίζουν.

Δήμος Θεσσαλονίκης

